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Председатель парламента Молдавии считает обоснованной высылку российских дипломатов

Международная панорама
14 июня, 11:09 UTC+3 КИШИНЕВ /Корр. ТАСС, Валерий Демидецкий

При этом Андриан Канду не смог объяснить, какие правила дипломатии были нарушены российской стороной

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КИШИНЕВ, 14 июня. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Председатель парламента Молдавии Андриан Канду считает, что у правительства были основания для высылки российских дипломатов. Об этом он заявил в эфире молдавского телеканала Publika.

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© Станислав Красильников/фотохост-агентство ТАСС

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"Были все необходимые аргументы, были представлены доказательства: видео- и аудиоматериалы. После этого в МИД состоялась беседа с послом России, и только после этого было принято решение", - сказал он. "Мы не можем ходить с опущенной головой в отношениях с другими странами. Мы уважаем другие страны, но требуем уважения и к себе", - заявил Канду.

При этом он затруднился сообщить, какие правила дипломатии нарушили российские дипломаты. "Я не могу предоставить детали, это конфиденциальная информация. Но хочу вас заверить, что было принято ответственное и аргументированное решение, основанное на четких доказательствах", - подчеркнул спикер.

Со своей стороны президент Молдавии Игорь Додон заявил, что считает необоснованными данные молдавских спецслужб, которые послужили основанием для высылки российских дипломатов правительством страны. Об этом он сказал после состоявшейся на прошлой неделе заседания Высшего совета безопасности (ВСБ), на котором руководители силовых ведомств представили главе республики причины дипломатического скандала. "Представленная мне спецслужбами информация - сказка про белого бычка. Я считаю, что эти данные не могут служить причиной для высылки сразу пяти дипломатов", - сказал Додон.

Канду выразил несогласие с заявлением Додона. "Свое мнение он высказал во время пресс-конференции, когда во всем обвинил молдавские власти, защитив таким образом интересы другой страны. Это его решение, за которое он несет ответственность. Ему вообще нужно определиться, президентом какой страны он является, интересы какой страны он защищает", - сказал Канду.

Власти Молдавии 29 мая объявили персона нон-грата пятерых российских дипломатов, которые уже покинули территорию страны. Российский МИД ответил симметрично - нежелательными лицами были объявлены пять сотрудников молдавской дипмиссии в Москве.

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Дипломатический конфликт между Россией и Молдавией
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