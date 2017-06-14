В ООН выразили обеспокоенность гибелью мирных жителей после ударов коалиции по Ракке

ЖЕНЕВА, 14 июня. /ТАСС/. Независимая комиссия ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии отметила "ошеломляющее число жертв среди мирных жителей" в ходе бомбардировок международной коалиции во время штурма Ракки. Об этом, как передает агентство Reuters, заявил на брифинге в Женеве глава комиссии Сержиу Пинейру.

По его словам, помимо гибели гражданских, большую обеспокоенность вызывают также последствия действий арабо-курдских формирований из "Сил демократической Сирии" (СДС), которые при поддержке международной коалиции штурмуют позиции захвативших город террористов организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). В результате боевых столкновений около 160 тыс. человек "были вынуждены покинуть свои дома и стали внутренне перемещенными лицами".

Вместе с тем Пинейру выступил с критикой в адрес правительственных сил. Он заявил, что 10 соглашений об эвакуации боевиков и гражданских из осажденных территорий, заключенных с вооруженными группировками, "в некоторых случаях могут рассматриваться как военные преступления", поскольку "у мирных жителей просто не было выбора".

Штурм главного форпоста ИГ на Евфрате начался 5 мая после того, как силы СДС подошли вплотную к городской черте на северном, западном и восточном направлении. Поддержку им оказывают ВВС международной коалиции под эгидой США, в военных действиях принимает участие группа американских спецназовцев, переброшенных из соседнего Ирака.

Правительственные войска вошли на территорию провинции Ракка 5 июня после освобождения населенного пункта Мескена (100 км к востоку от Алеппо) и выбили боевиков ИГ из пяти селений. 8 июня сирийские ВВС нанесли удары по командным пунктам противника в Дейр-Млейхане, Дебси-Анфане и Эль-Кадисии на западных подступах к Ракке. В настоящий момент сирийские войска отделяет от этого провинциального центра на Евфрате 70 км.