ВС Ирака отразили нападение боевиков ИГ в западной части Мосула

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 14 июня. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Правительственные силы Ирака отразили массированную атаку боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в западных кварталах Мосула. Об этом сообщил новостной портал Shafaq News со ссылкой на источник в Федеральной полиции республики, задействованной в кампании.

По имеющейся информации, боевики на протяжении пяти часов пытались прорвать оборону иракских сил в районе Эн-Наби Шит в старой части Мосула на западному берегу реки Тигр. Нападение удалось отразить, ликвидированы десятки террористов.

Вместе с тем удары по позициям ИГ в квартале Эш-Шафаа усилили ВВС Ирака. Военные приступили к штурму после взятия накануне стратегического района Эз-Занджили.

В настоящий момент правительственные силы Ирака - Федеральная полиция, армейский спецназ и силы быстрого реагирования МВД - продвигаются к старым кварталам Мосула - последнему оплоту боевиков в городе. О начале штурма оставшихся укреплений террористов в Западном Мосуле было объявлено 27 мая.

На территории, подконтрольной ИГ, остаются порядка 180 тыс. мирных иракцев, которых боевики используют в качестве живого щита. Поддержку с воздуха оказывают ВВС международной коалиции во главе с США и правительственная авиация Ирака. По данным командования операцией, в Мосуле остается не более 500 боевиков ИГ.