Два человека погибли в результате обстрела боевиками квартала Эль-Хамдания в Алеппо

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БЕЙРУТ, 14 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Боевики вооруженных группировок, базирующиеся в районе Рашидин в западных окрестностях Алеппо (360 км от Дамаска), открыли огонь по мирным кварталам города. Выпущенные ими минометные снаряды разорвались в квартале Эль-Хамдания, в результате погибли двое мирных жителей и еще четверо, в том числе двое детей, ранены. Об этом сообщает информационное агентство SANA.
Как подчеркивает агентство, обстрел Алеппо стал очередным нарушением со стороны бандформирований соглашения о прекращении огня в зонах деэскалации.
В соответствии с соглашением, подписанным 4 мая в Астане странами - гарантами перемирия в Сирии (РФ, Иран и Турция - прим. ТАСС), в эти районы, помимо Алеппо, включены регион Восточная Гута под Дамаском, южные провинции Дераа и Эль-Кунейтра, северная часть Хомса и несколько секторов в Латакии и Хаме, а также целиком пограничная с Турцией провинция Идлиб.