В результате авиаударов коалиции в ходе боев за Ракку погибли 300 мирных жителей

ЖЕНЕВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Три сотни гражданских лиц погибли с 21 марта в ходе боев за сирийский город Ракку в результате действий возглавляемой США коалиции. Такие данные обнародовала в Женеве независимая комиссия ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии.

"Мы зафиксировали гибель гражданских лиц вследствие авиаударов коалиции, - заявила на брифинге член комиссии Карен Абузаид. - Всего с 21 марта было 300 погибших, в том числе 200 - в деревне Мансура".

В представленном на сессии Совета ООН по правам человека докладе комиссия обратила внимание на "ошеломляющее число жертв среди мирных жителей" в ходе бомбардировок коалиции во время штурма Ракки.

Как заявил глава комиссии Сержиу Пинейру, помимо гибели гражданских, большую обеспокоенность вызывают также последствия действий арабо-курдских формирований из "Сил демократической Сирии" (СДС), которые при поддержке международной коалиции штурмуют позиции захвативших город террористов организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). В результате боевых столкновений около 160 тыс. человек "были вынуждены покинуть свои дома и стали внутренне перемещенными лицами".

Штурм главного форпоста ИГ на Евфрате начался 5 мая после того, как силы СДС подошли вплотную к городской черте на северном, западном и восточном направлении. Поддержку им оказывают ВВС международной коалиции под эгидой США, в военных действиях принимает участие группа американских спецназовцев, переброшенных из соседнего Ирака.

Правительственные войска вошли на территорию провинции Ракка 5 июня после освобождения населенного пункта Мескена (100 км к востоку от Алеппо) и выбили боевиков ИГ из пяти селений. 8 июня сирийские ВВС нанесли удары по командным пунктам противника в Дейр-Млейхане, Дебси-Анфане и Эль-Кадисии на западных подступах к Ракке. В настоящий момент сирийские войска отделяет от этого провинциального центра на Евфрате 70 км.