Глава МИД Швейцарии уйдет в отставку в октябре

ЖЕНЕВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Начальник Федерального департамента иностранных дел (ФДИД) Швейцарии Дидье Буркхальтер уходит в отставку 31 октября. Об этом сообщил в среду ТАСС руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства Жан-Марк Кревуазье, подтвердивший сообщения местных СМИ на этот счет.

"Да, я могу это подтвердить", - сказал Кревуазье в ответ на просьбу прокомментировать сообщения прессы о предстоящей отставке Буркхальтера.

О том, что глава ФДИД подал президенту страны Дорис Лойтхард прошение об отставке сообщила, в частности, газета "Вэн-катр-эр".