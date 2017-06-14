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Глава МИД Швейцарии уйдет в отставку в октябре

Международная панорама
14 июня, 17:42 UTC+3 ЖЕНЕВА /Корр. ТАСС, Константин Прибытков

О том, что глава ФДИД подал президенту страны Дорис Лойтхард прошение об отставке сообщила, в частности, газета "Вэн-катр-эр"

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ЖЕНЕВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Начальник Федерального департамента иностранных дел (ФДИД) Швейцарии Дидье Буркхальтер уходит в отставку 31 октября. Об этом сообщил в среду ТАСС руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства Жан-Марк Кревуазье, подтвердивший сообщения местных СМИ на этот счет.

"Да, я могу это подтвердить", - сказал Кревуазье в ответ на просьбу прокомментировать сообщения прессы о предстоящей отставке Буркхальтера.

О том, что глава ФДИД подал президенту страны Дорис Лойтхард прошение об отставке сообщила, в частности, газета "Вэн-катр-эр".

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