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Вучич: Сербия остается нейтральной, но готова сотрудничать с НАТО ради стабильности

Международная панорама
14 июня, 17:50 UTC+3 БЕЛГРАД /Корр. ТАСС, Павел Бушуев

Сербский лидер также поблагодарил миссию Международных сил безопасности под руководством НАТО за ее роль в качестве "гаранта безопасности в Косово и Метохии"

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БЕЛГРАД, 14 июня. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Сербия остается военно нейтральной, но готова сотрудничать с Североатлантическим альянсом ради сохранения стабильности на Западных Балканах. Об этом заявил в среду президент Сербии Александар Вучич во время встречи с делегацией Парламентской ассамблеи НАТО во главе с ее председателем Паоло Али.

"Президент Вучич подчеркнул, что Сербия остается военно нейтральной, но эта позиция не является препятствием для развития партнерского сотрудничества с НАТО в рамках механизма "Партнерство ради мира" в интересах укрепления стабильности, особенно в регионе Западных Балкан", - говорится в заявлении пресс-службы сербского лидера. Вучич также поблагодарил миссию Международных сил безопасности (КФОР) под руководством НАТО за ее роль в качестве "гаранта безопасности в Косово и Метохии".

В свою очередь председатель парламентской ассамблеи НАТО Паоло Али отметил усилия Сербии, которые она вкладывает в поддержание стабильности и расширение сотрудничества в регионе, а также выразил удовлетворение высоким уровнем диалога между НАТО и Сербией в прошедший период, передает пресс-служба президента.

Ранее и. о. премьер-министра Сербии, глава МИД Ивица Дачич во время встречи с делегацией Парламентской ассамблеи НАТО заявил, что Сербия не стремится вступать в Североатлантический альянс, а также ни в какие другие военные блоки. "Глава сербской дипломатии проинформировал собеседников, что Сербия проводит политику военного нейтралитета и не имеет стремления вступать в НАТО или любой другой военный блок, а сотрудничество с НАТО успешно осуществляется по программе "Партнерство ради мира", - говорится в заявлении МИД Сербии.

Вучич, вступая в должность президента 31 мая, среди основных внешнеполитических направлений выделил дружеские отношения с Россией и Китаем, а также отказ от вступления в НАТО. В своей речи перед народом после принесения присяги президент Вучич заявил, что Сербия всегда будет придерживаться дружеских отношений с РФ, несмотря на давление извне. Он обещал, что в сфере безопасности приоритетом Сербии будет политика военного нейтралитета и отказ от вступления в любые военные пакты и альянсы. По его мнению, вступление Сербии в НАТО решило бы много проблем, но раскололо бы общественность на десятилетия, поскольку такое решение было бы против воли 75% населения.

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Вучич, Александар
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