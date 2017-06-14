Трамп дал Пентагону полномочия определять размер контингента США в Афганистане

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ВАШИНГТОН, 14 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Президент США Дональд Трамп во вторник наделил главу Пентагона Джеймса Мэттиса полномочиями определять численность американского воинского контингента в Афганистане. Об этом руководитель ведомства заявил на слушаниях в комитете Сената Конгресса США по ассигнованиям.
"Вчера (во вторник - прим. ТАСС) днем президент Трамп делегировал мне полномочия принимать решения относительно численности воинского контингента (США) в Афганистане. Делегирование этих полномочий соответствует полномочиям, которые президент предоставил мне два месяца назад по Ираку и Сирии", - сказал Мэттис.
"Это, однако, на сегодняшний день не меняет численности американского контингента в Афганистане", - пояснил он.
В середине мая на слушаниях в Конгрессе США директор Разведывательного управления министерства обороны (РУМО) США генерал-лейтенант Винсент Стюарт заявил о необходимости США и НАТО менять свою стратегию по стабилизации ситуации в Афганистане. Если они не сделают это, уверен генерал-лейтенант, то движение "Талибан" добьется значительного прогресса на поле боя.
Ранее газета The Washington Post (WP) сообщила, что один из возможных вариантов действий состоит в отправке в Афганистан по крайней мере 3 тыс. американских солдат и офицеров и обращение к странам НАТО с призывом направить в Афганистан контингент такой же численности.
Ссылаясь на слова представителя администрации, газета указала, что Трамп намерен "начать побеждать" и его поддерживают в этом высокопоставленные представители его администрации.