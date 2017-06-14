Тиллерсон: США надо повременить с санкциями против РФ

ВАШИНГТОН, 14 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Конгрессу США следует повременить с рассмотрением нового законопроекта, предусматривающего ужесточение санкций в отношении России, а также делать ставку в этой области на многосторонние шаги. Об этом заявил госсекретарь Рекс Тиллерсон.

Выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса, он признал, что российско-американские "отношения ухудшаются". "А две величайшие ядерные державы на планете не могут иметь отношения такого рода. Мы должны передвинуть их в другое место. И это меня и попросили сделать: определить, можем ли мы передвинуть отношения в другое место, которое не представляет нам и миру того рода угроз, которые, как я опасаюсь, представляют текущие отношения, и будет представлять их дальнейшее ухудшение", - сказал Тиллерсон.

Он имел в виду инструкции, полученные от президента США Дональда Трампа.

"Вопрос заключается в том, хотим ли мы дальнейшего ухудшения отношений или нет. К чему это приведет? Что дальше? Или же мы хотим стабилизировать отношения и начать обсуждать стоящие перед нами вопросы, включая вмешательство в ход выборов, чтобы двигаться к какому-то их урегулированию", - подчеркнул руководитель внешнеполитического ведомства США.

"Вполне может случиться так, что по прошествии какого- то времени в этих (российско-американских - здесь и далее прим. корр. ТАСС) дискуссиях, я скажу вам: "У нас ничего не выходит", - продолжал Тиллерсон. - Тогда я первым вернусь к вам, чтобы сказать, что нам следует (принять новый законопроект, содержащий дополнительные ограничительные меры в отношении России)".

"Санкции - это чрезвычайно полезный инструмент. Односторонние санкции не столь полезны, как многосторонние. И, когда мы думаем о дополнительных санкциях, стоящие передо мной вызовы заключаются в решении вопроса о том, как обеспечить, чтобы и другие союзники, а не только мы, отвечали таким же образом, чтобы эти санкции стали эффективным давлением. Мы можем предпринимать односторонние действия, но... в таком случае они будут в определенной степени выхолощенными, и (президент России Владимир) Путин будет знать, что они выхолощенные", - добавил госсекретарь.