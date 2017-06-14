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Пентагон считает несущественной угрозу применения химического оружия боевиками ИГ

Международная панорама
14 июня, 20:52 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов

Генерал Джозеф Марти заявил, что ИГ "предпринимает всевозможные усилия для производства и применения химического оружия, но в оперативном отношении это несущественно"

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ВАШИНГТОН, 14 июня. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. В Пентагоне знают об угрозе применения химического оружия боевиками запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), но считают ее несущественной. Командующий сухопутными войсками коалиции по борьбе с ИГ генерал Джозеф Мартин подтвердил это на брифинге для журналистов в Пентагоне, который он провел в режиме телеконференции из Багдада.

Его спрашивали о двух боевиках, которые, насколько известно, готовились к применению иприта кустарного производства. Мартин сказал, что он не в курсе этого конкретного инцидента. В целом же, добавил он, ИГ "предпринимает всевозможные усилия для производства и применения химического оружия, но в оперативном отношении это несущественно".

"Потому что иракские силы безопасности имеют достаточные средства защиты и обучены действиям в условиях применения такого оружия, если им придется с ним столкнуться", - пояснил генерал. "И силы коалиции также оснащены и обучены" для отражения такой угрозы, добавил он. Так что если боевики "захотят применить химическое оружие, то и иракцы, и мы к этому готовы", повторил Мартин.

Репортеры уточнили, назвав имена, что говорили о двух боевиках, занесенных в санкционные черные списки Госдепартамента и минфина США, в частности, по подозрению в производстве химического оружия. "Предприятия (по его производству) продолжают действовать", - сказала американская журналистка. В ответ Мартин заявил, что ИГ "проявляет большую изобретательность в создании собственных вооружений" разного типа. "Несмотря на их предприимчивость и злые намерения, они не в состоянии победить", - подчеркнул генерал.

Сдержанные высказывания Мартина контрастируют с пропагандистской шумихой, поднятой в США по поводу предполагаемого применения химического оружия в начале апреля в Сирии, послужившего поводом для американского ракетного удара по этой стране.

Завершая общение с журналистами, Мартин объявил, что это был его последний пресс-брифинг в нынешнем качестве. Куда его переводят, американский генерал не уточнил.

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