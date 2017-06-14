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Сенат США поддержал поправку о новых санкциях в отношении РФ

Международная панорама
14 июня, 21:33 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

Включение поправки в документ, который изначально был направлен на усиление давления на Иран, позволит сенаторам не тратить время на внесение отдельной инициативы, которая касалась бы исключительно РФ

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© Win McNamee/Getty Images

ВАШИНГТОН, 14 июня. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Сенат Конгресса США в среду поддержал включение поправки об ужесточении антироссийских санкций в законопроект, который изначально был направлен на усиление давления на Иран.

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Ранее эта поправка была согласована в ходе длившихся продолжительное время дискуссий между представителями Республиканской и Демократической партий с участием лидеров обеих фракций в Сенате - Митча Макконнелла и Чарльза Шумера. Ее включение в законопроект по Ирану позволит сенаторам не тратить время на внесение отдельной инициативы, которая касалась бы исключительно России. Окончательное голосование по данному тексту может состояться уже на этой неделе, хотя дата пока не определена.

В целом, сенаторы предлагают усилить действующий в отношении РФ санкционный режим сразу по нескольким направлениям. В первую очередь, они настаивают на законодательном закреплении санкций, введенных на основании исполнительных указов экс-президента Барака Обамы в связи с ситуацией на юго-востоке Украины и с воссоединением Крыма с Россией. Это же коснется тех, кто, по мнению Вашингтона, причастен к кибератакам, бездоказательно приписываемым США России.

Кроме этого, законодатели планируют лишить Белый дом права единолично смягчать санкционный режим. Для этого президент должен будет представить Конгрессу четкий перечень лиц, с которых планируется снять санкции, а также заверить законодателей, что Россия изменила свою политику по ряду направлений, в том числе, по Сирии и Украине.

Согласно тексту поправки, глава государства также должен будет ввести санкции против тех, кто оказывает "значительную финансовую, материальную или технологическую поддержку" правительству Сирии. Ему также дается право вводить ограничения против лиц, вкладывающих крупные суммы - от $1 млн и более - в строительство Россией трубопроводов для экспорта энергоресурсов.

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