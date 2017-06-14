Комитет Сената США проверит обстоятельства увольнения главы ФБР

НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Юридический комитет Сената Конгресса США планирует провести разбирательство по вопросу обстоятельств и обоснованности решения президента Дональда Трампа уволить директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми. Об этом объявил председатель данного комитета республиканец Чак Грассли.

"Юридический комитет несет ответственность за проверку любых данных о стороннем вмешательстве в ход расследования правоохранительных органов", - отметил сенатор в распространенном заявлении. Он уточнил, что речь идет и о проверке решений министерства юстиции США и ФБР, "касающихся увольнения Коми, вмешательства России в ход президентских выборов в США и ряда других важных расследований с политической подоплекой". В числе таковых Грассли назвал дознание, которое проводило ФБР по поводу использования Хиллари Клинтон личного адреса электронной почты для служебной переписки во время ее работы госсекретарем.

"С моей точки зрения, полная проверка фактов, обстоятельств и мотивов увольнения Коми должна открыть нам возможность достичь желаемого во взаимодействии, на двухпартийной основе", - добавил Грассли.

9 мая Трамп отправил Коми в отставку, подчеркнув, что не удовлетворен его работой. Таким образом, он прослужил на своем посту неполных четыре года, хотя обычно директор ФБР назначается на 10-летний срок. Увязка с четырехлетним циклом президентских полномочий отсутствует, чтобы подчеркнуть, что руководитель спецслужбы в своей работе остается сугубо вне политики.

Бывший шеф ФБР 8 июня на слушаниях в спецкомитете по разведке Сената Конгресса США, в частности, подтвердил, что попросил "близкого друга" (профессора-правоведа Колумбийского университета в Нью-Йорке Дэвида Ричмана), чтобы он передал журналистам содержание разговоров Коми с Трампом. Коми рассчитывал, по его собственным словам, что это может способствовать назначению спецпрокурора для расследования утверждений о вмешательстве России в ход прошлогодних американских выборов. Такой пост был действительно учрежден Министерством юстиции США. Москва неоднократно отвергала обвинения в воздействии на избирательный процесс в США.