Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.06:
$ 57.03
€ 63.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Комитет Сената США проверит обстоятельства увольнения главы ФБР

Международная панорама
14 июня, 23:17 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

Председатель комитета уточнил, что речь идет и о проверке решений минюста и ФБР, касающихся увольнения Джеймса Коми, вмешательства РФ в президентские выборы в США и ряда других расследований

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Юридический комитет Сената Конгресса США планирует провести разбирательство по вопросу обстоятельств и обоснованности решения президента Дональда Трампа уволить директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми. Об этом объявил председатель данного комитета республиканец Чак Грассли.

Читайте также новости по теме:
Увольнение Джеймса Коми с поста главы ФБР
© AP Photo/Andrew Harnik

CNN: адвокат Трампа намерен подать иск на экс-директора ФБР в Минюст и Сенат

Трамп заявил, что экс-директор ФБР "сливает секреты"

Коми обвинил Трампа в лживости, но не в нарушении закона

"Юридический комитет несет ответственность за проверку любых данных о стороннем вмешательстве в ход расследования правоохранительных органов", - отметил сенатор в распространенном заявлении. Он уточнил, что речь идет и о проверке решений министерства юстиции США и ФБР, "касающихся увольнения Коми, вмешательства России в ход президентских выборов в США и ряда других важных расследований с политической подоплекой". В числе таковых Грассли назвал дознание, которое проводило ФБР по поводу использования Хиллари Клинтон личного адреса электронной почты для служебной переписки во время ее работы госсекретарем.

"С моей точки зрения, полная проверка фактов, обстоятельств и мотивов увольнения Коми должна открыть нам возможность достичь желаемого во взаимодействии, на двухпартийной основе", - добавил Грассли.

9 мая Трамп отправил Коми в отставку, подчеркнув, что не удовлетворен его работой. Таким образом, он прослужил на своем посту неполных четыре года, хотя обычно директор ФБР назначается на 10-летний срок. Увязка с четырехлетним циклом президентских полномочий отсутствует, чтобы подчеркнуть, что руководитель спецслужбы в своей работе остается сугубо вне политики.

Бывший шеф ФБР 8 июня на слушаниях в спецкомитете по разведке Сената Конгресса США, в частности, подтвердил, что попросил "близкого друга" (профессора-правоведа Колумбийского университета в Нью-Йорке Дэвида Ричмана), чтобы он передал журналистам содержание разговоров Коми с Трампом. Коми рассчитывал, по его собственным словам, что это может способствовать назначению спецпрокурора для расследования утверждений о вмешательстве России в ход прошлогодних американских выборов. Такой пост был действительно учрежден Министерством юстиции США. Москва неоднократно отвергала обвинения в воздействии на избирательный процесс в США.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Увольнение Джеймса Коми с поста главы ФБР
Персоны
Коми, Джеймс
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
"Поделиться своим здоровьем": что значит быть донором крови
Скачки на приз президента
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Памфилова: Навальный не может участвовать в выборах из-за судимости
2
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
3
Число жертв пожара в 24-этажном жилом доме в Лондоне возросло до 12
4
Порошенко заявил о подготовке нового законопроекта по реинтеграции Донбасса
5
"Прямая линия" с Путиным: как задать вопрос президенту
6
Сенат США поддержал поправку о новых санкциях в отношении РФ
7
Apple исполнила требования ФАС по делу о ремонте iPhone в России
Темы дня
Загрузка...
Реклама