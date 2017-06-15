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Елизавета II выразила поддержку в адрес пострадавших при пожаре в жилом доме в Лондоне

Международная панорама
15 июня, 12:13 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Игорь Броварник

Согласно последним данным, число погибших достигло 12 человек, госпитализация потребовалась 79 пострадавшим

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ЛОНДОН, 15 июня. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Королева Великобритании Елизавета II обратилась со словами поддержки в адрес пострадавших при крупном пожаре в жилом доме Grenfell Tower на западе Лондона. Об этом говорится в распространенном сообщении Букингемского дворца.

"Мои мысли и молитвы с теми семьями, которые потеряли своих близких при пожаре в Grenfell Tower, и с теми многими людьми, которые все еще находятся в больнице в критическом состоянии", - сказала британских монарх.

"Принц Филип (муж королевы - прим. ТАСС) и я хотели бы отдать должное мужеству пожарных и сотрудников других экстренных служб, которые рисковали своими жизнями, чтобы спасти других. Было также отрадно видеть невероятное великодушие местных волонтеров, объединившихся, чтобы помочь тем, кто пострадал от этого ужасного происшествия", - добавила Елизавета II.

Пожар в 24-этажном жилом доме Grenfell Tower произошел ночью в среду. Он начался на нижних этажах, после чего пламя быстро распространилось до самого верха здания, в результате чего некоторые люди оказались в огненной ловушке. Согласно последним данным, число погибших достигло 12 человек, госпитализация потребовалась 79 пострадавшим, 18 из них находятся в тяжелом состоянии. В полиции при этом заявляют, что точное число жертв в данный момент не установлено, предполагая, что оно будет расти по мере обнаружения останков погибших.

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Пожар в жилом комплексе в Лондоне
Страны
Великобритания
Персоны
Елизавета II
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