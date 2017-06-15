Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 57.44
€ 64.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: в Каталонии установили табло с обратным отсчетом до референдума о независимости

Международная панорама
15 июня, 13:43 UTC+3 МАДРИД /Корр. ТАСС, Екатерина Воробьева

Ожидается, что референдум пройдет 1 октября

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАДРИД, 15 июня. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Мэрия муниципалитета Берга, входящего в состав автономного сообщества Каталония, установила большое табло, на котором ведется обратный отсчет до референдума о независимости региона. Об этом сообщила газета El Mundo.

По ее информации, на стенде написано: "За демократию, мы проголосуем! Референдум 2017". Рядом с ним развевается эстелада - неофициальный флаг каталонских сепаратистов. На табло обозначаются дни, часы, минуты и секунды, оставшееся до плебисцита, который, как ожидается, состоится 1 октября.

Инициатива была одобрена мэром муниципалитета Монсеррат Бентурос, которая является сторонницей партии "Кандидаты за народное единство", выступающей за разрыв Каталонии с Испанией. В Берге, население которого составляет 16 тыс. человек, уже и ранее устанавливали такое табло. Впервые местные власти сделали это в 2014 году в преддверии опроса о независимости в автономии. Затем стенд появился перед региональными выборами 27 сентября 2015 года.

Каталония - автономное сообщество на северо-востоке пиренейского королевства. В последние годы в регионе значительно усилились сепаратистские настроения. 6 октября прошлого года парламент области одобрил резолюцию о проведении плебисцита о выходе из состава Испании. Однако Конституционный суд (КС) Испании аннулировал действие данного документа.

9 июня глава Каталонии Карлес Пучдемон объявил, что референдум должен состояться 1 октября текущего года. Вопрос, который планируют вынести на плебисцит, будет звучать следующим образом: "Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?".

Власти Испании в ответ на это заверили, что не позволят провести референдум. Как отметил министр образования, культуры и спорта, официальный представитель правительства страны Иньиго Мендес де Виго, Мадрид обжалует в суде любые попытки провести плебисцит.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Испания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Скачки на приз президента
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Прямая линия с Владимиром Путиным" – 2017. Онлайн
2
"Прямая линия" с Путиным: как задать вопрос президенту
3
Путин сообщил о недавнем рождении у него второго внука
4
Несовершеннолетняя девушка умерла во время пластической операции в частной клинике Москвы
5
Пресс-служба губернатора Ставропольского края опровергла информацию о его отставке
6
Путин: Россия не считает США своим врагом
7
Путин советует властям Украины закрыть счета в офшорах, а потом говорить о благе народа
Темы дня
Загрузка...
Реклама