СМИ: в Каталонии установили табло с обратным отсчетом до референдума о независимости

МАДРИД, 15 июня. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Мэрия муниципалитета Берга, входящего в состав автономного сообщества Каталония, установила большое табло, на котором ведется обратный отсчет до референдума о независимости региона. Об этом сообщила газета El Mundo.

По ее информации, на стенде написано: "За демократию, мы проголосуем! Референдум 2017". Рядом с ним развевается эстелада - неофициальный флаг каталонских сепаратистов. На табло обозначаются дни, часы, минуты и секунды, оставшееся до плебисцита, который, как ожидается, состоится 1 октября.

Инициатива была одобрена мэром муниципалитета Монсеррат Бентурос, которая является сторонницей партии "Кандидаты за народное единство", выступающей за разрыв Каталонии с Испанией. В Берге, население которого составляет 16 тыс. человек, уже и ранее устанавливали такое табло. Впервые местные власти сделали это в 2014 году в преддверии опроса о независимости в автономии. Затем стенд появился перед региональными выборами 27 сентября 2015 года.

Каталония - автономное сообщество на северо-востоке пиренейского королевства. В последние годы в регионе значительно усилились сепаратистские настроения. 6 октября прошлого года парламент области одобрил резолюцию о проведении плебисцита о выходе из состава Испании. Однако Конституционный суд (КС) Испании аннулировал действие данного документа.

9 июня глава Каталонии Карлес Пучдемон объявил, что референдум должен состояться 1 октября текущего года. Вопрос, который планируют вынести на плебисцит, будет звучать следующим образом: "Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?".

Власти Испании в ответ на это заверили, что не позволят провести референдум. Как отметил министр образования, культуры и спорта, официальный представитель правительства страны Иньиго Мендес де Виго, Мадрид обжалует в суде любые попытки провести плебисцит.