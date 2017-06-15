Эгеланн: интенсивность боев в Сирии снизилась благодаря решению о зонах деэскалации

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ЖЕНЕВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Интенсивность боев в Сирии снизилась благодаря принятому в Астане Россией, Ираном и Турцией решению о создании зон деэскалации. Такое мнение высказал в четверг на брифинге в Женеве, отвечая на вопросы журналистов, советник спецпосланника генерального секретаря ООН Ян Эгеланн.
"С деэскалацией я связываю ряд надежд, - сказал советник. - Необходимо признать, что в Идлибе и Восточной Гуте происходила ужасная война до того, как было достигнуто соглашение в Астане. Сейчас боевых действий там явно меньше - в этих двух районах де-факто осуществляется деэскалация".
Эгеланн в то же время выразил разочарование в связи с тем, что "это окно возможностей, связанное со снижением насилия", не используется для обеспечения доступа гуманитарных организаций к нуждающемуся населению. Советник считает, что зоны деэскалации должны стать также "зонами свободного гуманитарного доступа". "Об этом говорится в астанинском меморандуме, и мы на это надеемся", - подчеркнул он.
По словам Эгеланна, сейчас РФ, Иран и Турция "обсуждают точные очертания этих зон". "Мы были приглашены участвовать во встрече в качестве наблюдателя, и мы точно используем любую возможность сказать этим трем странам, что нам нужен свободный, беспрепятственный доступ и нам определенно не нужна бюрократическая система", - пообещал советник. "Мы ожидаем сообщений о достижении согласия из Москвы, а также в скором времени и из Астаны", - добавил он.
Как заявила в четверг в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия, Иран и Турция продолжают проработку сроков нового раунда переговоров по Сирии в Астане.