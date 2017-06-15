Президент Сербии поручил новому премьеру укреплять отношения с ЕС, РФ, КНР и США

БЕЛГРАД, 15 июня. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Президент Сербии Александар Вучич поручил Ане Брнабич, которую он выдвинул кандидатом в премьеры, укреплять отношения с Евросоюзом, Россией, Китаем и США. Об этом президент страны объявил в телеобращении к народу.

"В предстоящий период предстоит укрепить положение Сербии на международной арене, как на Западе, так и на Востоке, как на пути европейской интеграции, что является стратегической целью Сербии, так и в отношениях Сербии с Россией, Китаем, США, арабскими странами, другими странами во всем мире", - заявил президент.

Сербский лидер предложил парламенту страны кандидатуру министра госуправления и местного самоуправления Аны Брнабич для утверждения в качестве премьер-министра.

В качестве основных задач новому председателю правительства Вучич поставил повышение авторитета Сербии на международной арене, а также развитие национальной экономики. Ане Брнабич предстоит возглавить 15-е правительство в новейшей истории страны. Теперь Народная Скупщина Сербии должна одобрить кандидатуру Брнабич и членов ее кабинета. Ожидается, что это произойдет на ближайшем заседании парламента, на котором Ане Брнабич предстоит представить членов своего правительства и озвучить свою программу действий. Формирование кабинета министров должно быть завершено к 22 июня, чтобы кабинет в полном составе присутствовал на инаугурации президента Вучича, которая состоится 23 июня.