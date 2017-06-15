Опрос: движение Макрона получит большинство мест в парламенте Франции по итогам выборов

ПАРИЖ, 15 июня. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Движение президента Франции Эмманюэля Макрона "Республика на марше" вместе с союзниками-центристами получит по итогам второго тура выборов в Национальное собрание (18 июня) большинство мест в парламенте. Таковы данные опроса, проведенного социологической службой Opinionway.

Согласно результатам опроса, сторонники Макрона, выступающие в альянсе с центристами из "Демократического движения" министра юстиции Франсуа Байру, могут рассчитывать на 440-470 мест в нижней палате парламента Франции.

На втором месте после проправительственной коалиции, по данным Opinionway, окажется партия "Республиканцы", состоящая в альянсе с "Союзом демократов и независимых" и другими союзными партиями. Вместе с союзниками она может получить по результатам второго тура 70-90 мест.

На третьем месте, по прогнозам Opinionway, окажется Социалистическая партия, которая может претендовать на 20-30 мест. "Национальный фронт", по информации социологической службы, получит от одного до пяти мест.

Первый тур

Согласно данным МВД республики, по итогам первого тура, который прошел в стране 11 июня, кандидаты "Республики на марше" и их союзники набрали в общей сложности 32,32% голосов.

Второй результат у правоцентристской партии "Республиканцы" и их союзников. По данным МВД, вместе они набирают 21,56% или 4,87 млн голосов.

"Национальный фронт" Марин Ле Пен получил в целом по стране поддержку 13,2% избирателей. Вступившее с ним в альянс движение "Вставай, Франция" показало результат 1,17%. На двоих у них в общей сложности 3,25 млн голосов.

Леворадикалы из движения Жан-Люка Меланшона "Неподчинившаяся Франция" получили 11,02% или 2,49 млн голосов. Сотрудничающая с ними Французская коммунистическая партия набрала 2,72% или 615 тыс. голосов.

Утратившая большинство бывшая правящая Социалистическая партия совместно с союзниками из Левой радикальной партии, других левых партий и "зелеными" набирают 13,81% или 3,11 млн голосов.

Выборы в парламент

Выборы в Национальное собрание во Франции проходят в два тура по мажоритарной системе. Борьбу вели 7877 кандидатов, представляющие различные партии и предвыборные блоки.

По итогам первого тура определилась судьба лишь трех из 577 депутатских мандатов. По одному креслу, набрав больше половины голосов на своих участках, получили кандидаты от "Республики на марше", "Союза демократов и независимых" и один представитель левых сил. В остальных округах борьба продолжится во втором туре, который состоится 18 июня.