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Вучич назвал позором для международного права процесс над сербскими силовиками в Гааге

Международная панорама
15 июня, 20:46 UTC+3 БЕЛГРАД /Корр. ТАСС, Павел Бушуев

"Какое справедливое решение выносится 14 лет спустя?", - задался вопросом президент Сербии

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БЕЛГРАД, 15 июня. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Повторное рассмотрение дела двух бывших сотрудников МВД Сербии Йовицы Станишича и Франко Симатовича в Международном остаточном механизме для уголовных трибуналов (МОМУТ) в Гааге является позором для международного права. Об этом заявил журналистам президент Сербии Александар Вучич.

"Дело возобновили, потому что политические хозяева трибунала не довольны приговором. Это позор для международного и процессуального права. Какое справедливое решение выносится 14 лет спустя?", - задался вопросом Вучич.

13 июня МОМУТ начал повторное рассмотрение дела двух бывших сотрудников МВД Сербии Йовицы Станишича и Франко Симатовича, обвиняемых в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных в период с апреля 1991 года по 31 декабря 1995 года в рамках попыток принудительного выселения большинства несербского населения со значительной части Хорватии и Боснии и Герцеговины с целью создания этнически однородной "Великой Сербии". Им вменяются такие преступления как преследования, убийства, депортация и насильственное перемещение.

С конца 1991 года до октября 1998 года Станишич был руководителем Управления государственной безопасности министерства внутренних дел Сербии, а Симатович работал в этом ведомстве вплоть до 2001 года, будучи командиром спецназа. Дело двух бывших сотрудников МВД Сербии уже рассматривалось в МТБЮ в период с 9 июня 2009 года по 31 января 2013 года.

Оба они были оправданы, однако прокуратура подала апелляцию на приговор. Апелляционная палата вынесла свой вердикт 15 декабря 2015 года, согласившись с доводами обвинения о том, что при первоначальном рассмотрении дела были допущены серьезные ошибки и постановив повторно рассмотреть дело в МОМУТ.

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