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Вучич заявил, что его не интересует мнение США по поводу российского гумцентра в Нише

Международная панорама
15 июня, 21:18 UTC+3 БЕЛГРАД /Корр. ТАСС, Павел Бушуев

Ранее министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что западные страны предъявляют Белграду претензии в связи с работой Российско-сербского гуманитарного центра

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БЕЛГРАД, 15 июня. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Сербия сама будет принимать решение относительно Российско-сербского гуманитарного центра в Нише (РСГЦ), а мнение США на этот счет ее не интересует. Об этом президент страны объявил в четверг в телеобращении к нации.

"Что они считают, меня не интересует, и что кто-либо другой думает, меня также не интересует. Важно, что считаем мы, потому что это происходит на территории Республики Сербия. И мы самостоятельно будем принимать решение по этому вопросу. Представьте, что посол Сербии начал бы заявлять в Вашингтоне, что он обеспокоен какой-то базой на территории США", - заявил Вучич, отвечая на вопрос по поводу недовольства США наличием в Нише российского гуманитарного центра.

Ранее министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что западные страны предъявляют Белграду претензии в связи с работой РСГЦ. "Любая иностранная миссия пытается отрегулировать вопрос статуса. Мы с США, НАТО и западными странами подписали двусторонние соглашения, то же самое практически в тех же выражениях предусмотрено и для России, когда речь идет о Центре в Нише. Но западные страны ставят нам знак вопроса в чем-то, что мы им самим уже предоставили", - заявил Дачич.

Российско-сербский гуманитарный центр учрежден на основании соглашения между правительством РФ и правительством Сербии от 25 апреля 2012 года, которое подписали в Нише российский министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков и министр внутренних дел Сербии (на тот момент) Ивица Дачич. Правовой основой образования Центра послужило соглашение между правительствами двух стран о сотрудничестве в области чрезвычайного гуманитарного реагирования, предупреждения стихийных бедствий и техногенных аварий, а также ликвидации их последствий от 20 октября 2009 года.

РСГЦ является межправительственной гуманитарной некоммерческой организацией, пользующейся правами юридического лица, зарегистрирован в Сербии в соответствии с законодательством. Центр создан в целях обеспечения гуманитарного реагирования на чрезвычайные ситуации на территории республики и других стран Балканского региона. На него возлагается выполнение таких задач как участие в проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, включая тушение пожаров; оказание чрезвычайной гуманитарной помощи населению, пострадавшему от чрезвычайных ситуаций; реализация совместных проектов и программ на территории Республики Сербия и других стран Балканского региона, включая проекты и программы по гуманитарному разминированию; обучение и повышение квалификации специалистов в области предупреждения и ликвидации ЧС; проведение испытаний и демонстрация современных пожарно-спасательных средств и технологий.

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