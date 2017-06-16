В Конгрессе хотят включить в расследование по РФ создание Трампом препятствий правосудию

ВАШИНГТОН, 16 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Старший демократ спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф обсуждает с возглавляющим расследование предположительного вмешательства РФ в американские президентские выборы республиканцем Майклом Конуэем включение в это разбирательство вопроса о том, создавал ли Дональд Трамп помехи правосудию. Об этом Шифф рассказал в четверг в интервью газета Politico.

"Я думаю, что это необходимо сделать частью расследования, - сказал он. - Конгресс должен докопаться до истины относительно того, вмешивался ли кто-то в расследование и препятствовал ли правосудию".

Ранее Трамп заявил, что его противники пытаются уличить его в создании препятствий правосудию, потому что не смогли найти доказательств сговора между его предвыборным штабом и Россией. "Они состряпали фальшивый сговор в связи с историей про Россию, не нашли никаких доказательств, так что сейчас они перешли на создание препятствий правосудию по выдуманной истории. Прекрасно", - написал Трамп.

Как сообщила ранее газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в администрации США, спецпрокурор Роберт Мюллер, который занимается расследованием предполагаемого вмешательства РФ в прошлогодние американские выборы, начал изучать вопрос, создавал ли Трамп помехи правосудию.

По сведениям издания, причиной для версии о создании препятствий правосудию стали сообщения СМИ о том, что Трамп перед увольнением главы ФБР Джеймса Коми просил его прекратить расследование в отношении своего бывшего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна, заподозренного в том, что он скрывал информацию о своих контактах с представителями России.