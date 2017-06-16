Сенат США запрещает сотрудничество с военными из РФ

ВАШИНГТОН, 16 июня. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США должен будет вводить санкции против тех лиц, которые, по его мнению, активно взаимодействуют с российскими вооруженными силами или разведслужбами. Такое положение закреплено в принятом в четверг Сенатом Конгресса США законопроекте, призванном усилить давление на Россию и Иран.

Согласно тексту, спустя 180 дней после вступления законопроекта в силу глава государства должен будет применить санкции к тем, кто "вовлечен в значительные транзакции" с представителями разведывательных служб или оборонного сектора РФ, включая Главное управление Генерального штаба вооруженных сил России. Данная статья не имеет обратной силы и может применяться только к тем, кто работал с российскими военными после подписания законопроекта. Помимо этого, президент, согласно тексту, обязан ввести санкции против тех, кто оказывает "значительную финансовую, материальную или технологическую поддержку" правительству Сирии.

Однако, есть исключение. Предусмотренные данным проектом закона санкции не могут отразиться на сотрудничестве в космической сфере. NASA и министерство обороны США смогут и далее заключать с Москвой сделки, необходимые для осуществления космических запусков.

Нарушившие эти санкции лица рискуют лишиться доступа к американской финансовой системе, в том числе, к кредитам, выдаваемым финансовыми организациями.

В ранг закона

Законопроект был принят почти единогласно. За него проголосовали 98 сенаторов, лишь двое высказались против - бывший участник президентской гонки демократ Берни Сандерс и республиканец Рэнд Пол. Аналогичный документ теперь должна принять Палата представителей. После этого он отправится на подпись к президенту Дональду Трампу. Изначально инициатива касалась исключительно Ирана, но в начале недели сенаторы согласовали объемную поправку, направленную на усиление санкционного режима, действующего в отношении РФ.

В первую очередь законопроект предусматривает закрепление на законодательном уровне санкций, введенных в прошлые годы на основании исполнительных указов тогдашнего президента США Барака Обамы в связи с ситуацией на юго-востоке Украины и воссоединением Крыма с Россией. Это также коснется ограничений, которые Обама применил в конце 2016 года в отношении граждан РФ, подозреваемых Вашингтоном в кибератаках против американских политических институтов. Если законопроект в итоге будет принят Палатой представителей и подписан президентом, конкретно эти санкции можно будет отменить только посредством принятия другого закона, Белый дом по своей воле это сделать не сможет.

Разрешение на отмену санкций

Кроме этого, законодатели хотят лишить Белый дом права единолично смягчать санкционный режим. Для этого президент должен будет представить Конгрессу четкий перечень лиц, с которых планируется снять санкции, а также заверить законодателей, что Россия изменила свою политику по ряду направлений, в том числе по Сирии и Украине. После изучения представленных материалов в течение 30 дней обе палаты должны будут высказать свое мнение посредством принятия резолюции.

"Существует обеспокоенность насчет того, что Россия и Соединенные Штаты могут сегодня вести обсуждение конкретно вопроса ослабления санкций", - сказал ранее журналистам старший демократ комитета Сената по иностранным делам Бен Кардин, указав также на возможное возвращение РФ дипломатической собственности. "Это станет неправильным сигналом. Мы хотим добиться того, что (действующие меры) не ослабнут, пока не придет понимание того, что был достигнут реальный прогресс", - пояснил законодатель.

Запрет на инвестиции

Президенту США дается право "наложить санкции на тех лиц, которые, по его мнению, инвестируют средства.., а также продают, сдают в аренду или предоставляют Российской Федерации... товары, услуги, технологии, информацию или поддержку" при строительстве трубопроводов для поставок энергоресурсов на экспорт.

В тексте содержится уточнение, что данное положение касается любого объекта, "чья справедливая рыночная стоимость составляет или превышает $1 млн", или если его "совокупная справедливая рыночная стоимость в течение 12-месячного периода достигает $5 млн". Иными словами, в Сенате хотят ввести запрет на технологическое содействие России при создании трубопроводов. Глава государства также будет обязан внести в черные списки иностранных граждан, "вкладывающих значительные инвестиции" в российские проекты по добыче нефти, если "это не противоречит национальным интересам Соединенных Штатов".

Руководитель страны, согласно инициативе сенаторов, также должен будет применить санкции к тем, кто способствует "приватизации государственных активов" в Российской Федерации, но в том случае, если это позволяет должностным лицам РФ, их приближенным и членам их семей "незаконно получать прибыль". Данная статья может применяться только к тем, кто материально способствует приватизации, вкладывая в это от $10 млн.

Попавшие под такие санкции лица или организации не смогут рассчитывать на поддержку Экспортно-импортного банка США, они рискуют лишиться лицензии на экспорт. Президент также может запретить американским финансовым институтам предоставлять нарушителям санкционного режима кредиты в размере более $10 млн в течение 12 месяцев.

Помимо этого, в законопроект включена постановляющая статья, согласно которой Соединенные Штаты должны продолжать выступать против реализации проекта "Северный поток - 2", а также придать приоритетное значение экспорту американского сырья. Более того, американским дипломатам надлежит активнее работать со своими европейским коллегами с тем, чтобы убедить их в необходимости "диверсификации и либерализации" энергетических рынков.

Меры против банков

Приняв законопроект, Сенат США вводит запрет для американских физических лиц и компаний на проведение транзакций, сделок и предоставление кредитов сроком дольше, чем 14 дней. Сейчас это ограничение составляет 90 дней. Отдельно прописаны новые ограничения, которые должны коснуться энергетических компаний. Время проведения сделок с американскими партнерами, согласно тексту, не должно превышать 30 дней.

Позиция Белого дома

В администрации пока без энтузиазма относятся к идеям сенаторов. Как заявила в четверг на регулярном брифинге первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Хакаби-Сандерс, "существующий санкционный режим, введенный исполнительной властью, - это лучший инструмент для того, чтобы добиться выполнения Россией своих обязательств" в контексте кризиса на Украине. Сандерс при этом отметила, что в Белом доме изучают принятый законопроект о новых антироссийских санкциях. "Процесс продолжается. (Инициатива) должна еще пройти через Палату представителей, конечного продукта пока нет", - констатировала она.