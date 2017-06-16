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WP: спецпрокурор США по РФ изучает финансовые сделки зятя Трампа

Международная панорама
16 июня, 3:48 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

Источники газеты утверждают, что ФБР и федеральные прокуроры также изучают финансовые сделки экс-помощника президента США по нацбезопасности Майкла Флинна

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Джаред Кушнер

Джаред Кушнер

© EPA/ANDREW HARRER

ВАШИНГТОН, 16 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Спецпрокурор Роберт Мюллер, который занимается расследованием предполагаемого вмешательства РФ в прошлогодние американские выборы, изучает финансовые сделки старшего советника и зятя американского президента Джареда Кушнера. Об этом сообщила в четверг газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.

По их сведениям, ФБР и федеральные прокуроры также изучают финансовые сделки бывшего помощника президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна, экс-руководителя избирательного штаба Трампа бизнесмена Пола Манафорта и бывшего консультанта штаба Картера Пейджа.

"Для спецпрокурора изучение финансовых документов для поиска связанных с Россией вещей — обычная практика. Ранее Кушнер высказал готовность выступить перед членами Конгресса по теме связей с Россией", — отметил адвокат зятя Трампа Джейми Горелик. Представитель Мюллера Питер Карр отказался комментировать этот материал, заметив, что аппарат спецпрокурора "принял жесткие меры контроля по предотвращению несанкционированной публикации информации", касающейся расследования.

Как ранее сообщила газета The New York Times, в ФБР намерены также установить, пытался ли Кушнер создать защищенный канал дипломатической связи для того, чтобы поддерживать контакты с Москвой, не опасаясь прослушивания со стороны американских спецслужб.

И сам Трамп, и российское руководство на самом высоком уровне не раз опровергали домыслы о вмешательстве России в американские выборы, расценивая их как политизированные и направленные на делегитимизацию действующего президента США. Поскольку найти следы "сговора" между окружением Трампа и Россией никак не удается, демократическая оппозиция и близкие к ней СМИ США в последнее время стали утверждать, будто президент и его помощники пытались заметать следы контактов с россиянами и тем препятствовали отправлению правосудия. Это само по себе является нарушением закона.

В четверг президент США прокомментировал в Twitter обвинения в связях с РФ и написал, что скрывать ему было нечего. Он напомнил, что деловые контакты с российскими партнерами имелись в свое время у самих его обличителей, включая "семью Хиллари Клинтон".

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