Госдеп: Вашингтон не выдвигает альтернатив минским соглашениям

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ВАШИНГТОН, 16 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Американская администрация не выдвигает никаких новых инициатив, направленных на урегулирование конфликта в Донбассе и призванных стать альтернативой минским соглашениям. С таким заверением выступила в четверг на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.
Ее попросили прояснить высказывания госсекретаря США Рекса Тиллерсона, который в среду сообщил, что нынешнее американское правительство не желает "приковывать" себя к минским соглашениям, так как не исключает урегулирования ситуации на Украине и посредством иных договоренностей. Означает ли сказанное шефом американской дипломатии, что США пытаются взять на себя координацию усилий для выполнения задач минских соглашений, предлагает ли Тиллерсон какой-то новый механизм, поинтересовались у Науэрт.
"Я не слышала, что Соединенные Штаты собираются встать во главе какого бы то ни было нового плана", - ответила официальный представитель внешнеполитического ведомства США. "Если стороны по собственной инициативе придут к какого-то рода соглашению через, так сказать, другой механизм, который эти стороны согласуют, станут соблюдать и который станет успешным, то, думаю, мы будем открыты для поддержки этого", - добавила Науэрт. Она также заверила, что "цель (США) в данном деле остается все той же". "Цель - мир", - заявила глава пресс-службы Госдепартамента.
"США сохраняют приверженность минским соглашениям. Их подписали различные стороны, и мы продолжаем призывать эти стороны выполнять данные обязательства. Мы не удовлетворены прогрессом в выполнении договоренностей. Мы глубоко встревожены эскалацией насилия в Донбассе", - подчеркнула Науэрт.
В среду Тиллерсон заявил, что в Вашингтоне не хотят связывать процессы урегулирования ситуации на Украине исключительно рамками минских соглашений. Выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, он допустил возможность достичь разрешения конфликта при непосредственном участии Москвы и Киева, но на основе договоренностей, альтернативных тем, которые были зафиксированы в Минске.
В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат так называемые минские договоренности, предполагающие не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор этот план остается нереализованным.