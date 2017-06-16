США пошлют в Афганистан дополнительно 4 тыс. военнослужащих

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Пентагон увеличит американский контингент в Афганистане, отправив в эту страну дополнительно 4 тыс. военнослужащих. Об этом сообщает агентство AP со ссылкой на власти США.