Власти Филиппин опровергли информацию о ликвидации на юге страны боевика из РФ

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СИНГАПУР, 16 июня. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Власти Филиппин опровергли информацию об уничтожении во время антитеррористической операции на юге страны боевика - выходца из России. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в посольстве РФ в Маниле.
"Официальные власти опровергли ранее распространенную информацию об уничтожении в городе Марави на острове Минданао 1 июня некоего "чеченца", - рассказали в дипмиссии. "По уточненным данным, выходцев из России среди террористов, ликвидированных в ходе антитеррористической операции на юге республики, не было", - подчеркнули представители посольства.
Ранее командование вооруженных сил Филиппин сообщило, что за время операции были уничтожены не менее 40 иностранных наемников, в том числе из Индонезии, Малайзии, Саудовской Аравии, всего же были ликвидированы более 200 боевиков. По данным официальных представителей в Маниле, за время вооруженного противостояния с группировкой "Мауте", погибли почти 60 военнослужащих, а также более 20 мирных жителей.