МИД Франции: США должны лучше координировать свои действия с Европой

ПАРИЖ, 16 июня. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Франция неоднократно обращала внимание США на необходимость более тщательно согласовывать с партнерами свои внешнеполитические решения, имеющие влияние на европейские страны. Об этом заявил на брифинге заместитель официального представителя МИД Франции Александр Джорджини, отвечая на вопрос о возможном ужесточении американских санкций в отношении РФ.

"Уже многие годы мы обращаем особое внимание Соединенных Штатов на трудности, которые вызывают законодательные акты, имеющие экстерриториальную силу. По темам, связанным с безопасностью и европейской промышленной политикой, мы бы хотели, чтобы Соединенные Штаты соблюдали необходимую координацию, в частности в рамках G7", - сказал французский дипломат.

Заявление представителя МИД Франции прозвучало в ответ на вопрос о возможных опасениях Парижа, связанных с тем, что новые американские санкции в отношении России могут оказать прямое влияние на работу европейских компаний, проекты которых связаны с российской энергетической отраслью.

Ранее Сенат Конгресса США почти единогласно поддержал инициативу, которая предусматривает законодательное закрепление ряда действующих в отношении России ограничений. Кроме того, согласно тексту, Белый дом должен будет согласовать ослабление санкционного режима с Конгрессом. Соответствующий проект закона подлежит теперь рассмотрению в Палате представителей Конгресса США.