ООН: террористы ИГ удерживают более 100 тысяч жителей Мосула в качестве живого щита

ЖЕНЕВА, 16 июня. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Более 100 тысяч человек оказались, по оценкам ООН, в ловушке в исторической части Мосула - Старом городе - и удерживаются там боевиками террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в качестве живого щита. Об этом заявил на пресс-конференции в Женеве представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) в Ираке Бруно Геддо.

"Более 100 тысяч гражданских лиц могут все еще находиться в Старом городе", - отметил он, пояснив, что речь идет о людях, которые "в основном удерживаются в качестве живого щита".

По свидетельству Геддо, боевики ИГ задерживали за пределами Мосула мирных жителей, бегущих от боев, и силой заставляли их вернуться в город. Он обратил внимание на тяжелое положение, в котором оказались горожане, - без воды, пищи и электричества. "Они живут во все более тяжелых условиях, испытывая нужду и панику, потому что кругом идут бои", - сказал представитель.

Как сообщил Геддо, с начала военной операции в Мосуле в октябре прошлого года свои дома покинули 862 тысячи человек. Впоследствии 195 тысяч вернулись, в основном - в восточную часть города. Перемещенными лицами на настоящий момент являются 667 тысяч человек: они размещены в принимающих их общинах, а также в 13 лагерях УВКБ.

Кампания против ИГ в Мосуле началась 17 октября прошлого года. За время операции под контроль властей удалось вернуть Восточный Мосул, а 19 февраля было объявлено о начале нового этапа кампании по выдворению боевиков из западных кварталов. В настоящий момент правительственные силы Ирака - Федеральная полиция, армейский спецназ и силы быстрого реагирования МВД - продвигаются к старым кварталам Мосула. О начале штурма оставшихся укреплений террористов в Западном Мосуле было объявлено 27 мая.