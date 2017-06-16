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Премьер Молдавии раскритиковал оппозицию за призывы к ЕС прекратить финансовую помощь

Международная панорама
16 июня, 16:20 UTC+3 КИШИНЕВ /Корр. ТАСС, Валерий Демидецкий

Павел Филип заявил, что Молдавия получит €100 млн, первый транш поступит в страну до конца года

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КИШИНЕВ, 16 июня. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Правительство Молдавии получит от Европейского союза макрофинансовую помощь на €100 млн, несмотря на призывы молдавской оппозиции не выделять ее. Об этом сообщил журналистам премьер страны Павел Филип.

"Мы получим €100 млн от ЕС в качестве макрофинансовой помощи. Первый транш поступит в страну до конца года", - сказал Филип. При этом он раскритиковал представителей правых оппозиционных партий, требующих от Брюсселя прекратить финансирование правящей проевропейской коалиции, которую обвиняют в коррупции. "Если обратить внимание на политическую принадлежность тех, кто делает такие заявления в ЕС, можно понять - кому это выгодно в Молдавии", - сказал глава кабинета, дав понять, что правые оказывают влияние на своих политических партнеров в Европарламенте.

"Правительство может обойтись без этих денег, но они важны для жителей республики. Я уверен, что европейские парламентарии - люди рациональные и понимают разницу между политическими заявлениями и действиями государства", - сказал премьер. Он напомнил, что раньше молдавские оппозиционеры безуспешно пытались оказать такое же влияние на МВФ и Всемирный банк.

Накануне комитет постоянных представителей ЕС (Coreper) одобрил выделение макрофинансовой помощи Молдавии в размере €100 млн на 2017-2018 годы. Теперь решение о выделении средств должно получить формальное письменное одобрение институтов ЕС. Из этих денег €60 млн будут предоставлены в виде льготных кредитов и €40 млн - грантов. Эти средства дополнят помощь МВФ и других международных финансовых институтов, отметил Совет ЕС.

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