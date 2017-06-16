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Белый дом не может предоставить новые данные о судьбе главаря ИГ

Международная панорама
16 июня, 16:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

В Пентагоне заявили, что изучают данные о возможной ликвидации боевика Абу Бакра аль-Багдади, пишет Reuters

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Администрация США не может предоставить никакой новой информации в связи с сообщением о возможной ликвидации главаря группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади в результате удара российской авиации. Об этом сообщает в пятницу Reuters.

Представитель администрации США в ответ на запрос агентства заявил, что Белый дом "не может предоставить новую информацию" о судьбе главаря ИГ.

В Пентагоне заявили, что изучают данные о возможной ликвидации аль-Багдади.

Ранее о возможной гибели аль-Багдади сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, в ночь на 28 мая российские самолеты нанесли удар по командному пункту в южном предместье Ракки, где проводилось совещание лидеров ИГ, которые обсуждали маршруты выхода боевиков из города через так называемый южный коридор. В Минобороны подчеркнули, что проверяют информацию о ликвидации лидера группировки.

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