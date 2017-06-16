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Reuters: соглашение между тори и юнионистами не будет достигнуто до следующей недели

Международная панорама
16 июня, 17:08 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Максим Рыжков

Две партии уже согласовали основные положения тронной речи королевы Елизаветы II, в которой правительство изложит основные законодательные инициативы на ближайший парламентский год

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Лидер ДЮП Арлин Фостер на встрече с журналистами, Дублин, 16 июня

Лидер ДЮП Арлин Фостер на встрече с журналистами, Дублин, 16 июня

© REUTERS/Clodagh Kilcoyne

ЛОНДОН, 16 июня. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Соглашение между Консервативной партией Великобритании и Демократической юнионистской партией (ДЮП) Северной Ирландии о поддержке правительства меньшинства тори в парламенте не будет достигнуто до начала следующей недели. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники в рядах партии юнионистов.

"Если будет иметь место ожидаемый позитивный исход (переговоров - прим. ТАСС), то подписание чего бы то ни было может состояться не раньше начала следующей недели", - информировал источник агентства.

Две партии уже согласовали на переговорах основные положения перенесенной с 19 на 21 июня тронной речи королевы Великобритании Елизаветы II, в которой правительство изложит основные законодательные инициативы на ближайший парламентский год.

Лидер ДЮП Арлин Фостер находится с поездкой в Дублине, где она заявила журналистам, что стремится к тому, чтобы формат выхода Великобритании из ЕС был бы не "жестким" или "мягким", а разумным, то есть не причинил бы ущерба никому из заинтересованных сторон, включая не только Северную Ирландию, но и собственно Республику Ирландия. Ранее руководство ДЮП уже неоднократно высказывалось против установления жесткого пограничного контроля на территории Изумрудного острова после Brexit.

Британские консерваторы одержали победу на состоявшихся 8 июня в Великобритании досрочных всеобщих выборах, получив 318 мест в 650-местной Палате общин. Однако по сравнению с прежним созывом этой палаты, тори потеряли 13 мандатов, в результате чего лишились права на самостоятельное формирование правительства парламентского большинства, для которого необходимо было иметь 326 мест. Это существенно ослабило позиции Терезы Мэй, которой пришлось заручиться обещаниями поддержки со стороны имеющей 10 мандатов ДЮП, чтобы путем политического союза с этой партией достичь указанного большинства, необходимого для принятия решений в законодательном органе власти. Это обстоятельство позволило Мэй получить у королевы Елизаветы II мандат на формирование нового правительства.

Официально тори и ДЮП не собираются вступать в коалицию. По формальным признакам консерваторы сформировали правительство парламентского меньшинства, однако с учетом ожидаемой поддержки юнионистов оно де-факто должно превратиться в большинство.

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Темы
Brexit Парламентские выборы в Великобритании
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Мэй, Тереза Елизавета II
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