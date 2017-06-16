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Украинские силовики обстреляли позиции народной милиции ЛНР в районе города Счастье

Международная панорама
16 июня, 17:45 UTC+3 ЛУГАНСК ЛУГАНСК 16, июня. /ТАСС

В результате обстрела был уничтожен автомобиль одного из военнослужащих народной милиции ЛНР

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ЛУГАНСК, 16 июня. /ТАСС/. Подразделения украинских военных обстреляли из минометов позиции народной милиции провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в районе Счастья. Об этом сообщил представитель оборонного ведомства Андрей Марочко.

"Уже трое суток здесь (в районе Счастья - прим. ТАСС) неспокойно, позиции наши обстреливаются регулярно из запрещенного вооружения - это минометы калибра 82 мм и 120 мм. В результате очередного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) был уничтожен автомобиль одного из военнослужащих народной милиции ЛНР. Пострадавших среди личного состава нет", - цитирует его агентство Луганскинформцентр.

Марочко также выразил надежду, что представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали данный инцидент и дадут оценку действиям ВСУ.

Стороны конфликта в Донбассе в преддверии Международного дня защиты детей согласовали прекращение огня вдоль всей линии соприкосновения с полуночи 1 июня. Однако обстрелы продолжаются.

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