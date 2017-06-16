У Белого дома вызывают сомнения сообщения о возможной ликвидации главаря ИГ

ВАШИНГТОН, 16 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Сообщения Минобороны РФ о возможном уничтожении российской авиацией в Сирии лидера террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Ибрагима Абу Бакра аль-Багдади вызывают у США сомнения. Об этом заявил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.

"Мы видели много различных сообщений из Сирии, России и от других лиц, которые по тем или иным причинам высказывают подобные предположения преждевременно и неточно", - сказал он. По словам чиновника, США не хотят "неверно подкреплять такого рода предположения".

"На данный момент в них есть несколько слабых мест, которые вызывают беспокойство и которые заставляют обратиться за помощью к нашему разведсообществу", - добавил он. "Тот факт, что авиаудар такого масштаба был осуществлен так давно и о нем с тех пор ничего не было известно, вызывает много вопросов и подозрений", - считает представитель Белого дома.

"Мы бы хотели, чтобы он был мертв по целому ряду причин. Он очень плохой человек, который возглавляет очень плохую организацию", - заявил он.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило о возможной гибели аль-Багдади в результате удара российской авиации по южному предместью Ракки. Как уточнили в ведомстве, удар был нанесен в ночь на 28 мая по командному пункту, где проводилось совещание лидеров ИГ, которые обсуждали маршруты выхода боевиков из Ракки через так называемый южный коридор.