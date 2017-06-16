Трамп проинформирован о возможном уничтожении Россией главаря ИГ

ВАШИНГТОН, 16 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Окружение президента США Дональда Трампа доложило ему о предположительной ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Ибрагима Абу Бакра аль-Багдади Воздушно-космическими силами (ВКС) России. Это подтвердил в беседе с журналистами помощник американского лидера по вопросам борьбы с терроризмом и кибербезопасности Том Боссерт.

"Что касается предполагаемого уничтожения аль-Багдади, той мой ответ - без комментариев. Да, я знаю об этих сообщениях - равно как и старшее руководство здесь, в Белом доме, а также президент. Мы знаем об этих сообщениях, и мой официальный комментарий (по данному поводу) на текущем этапе - без комментариев", - заявил Боссерт.

Между тем представитель администрации США высокого ранга напомнил, что данные о возможном уничтожении аль-Багдади поступали и в прошлом, но впоследствии не подтверждались. "В данный момент у нынешнего утверждения, как представляется, есть ряд слабых мест, которые заставляют меня нервничать и запрашивать оценки у нашего разведывательного сообщества", - сказал этот представитель исполнительной ветви власти США. При этом он признал, что не обсуждал с российскими коллегами сведения о возможной ликвидации аль-Багдади. Кроме того, представитель администрации уточнил, что не в курсе, состоялись ли такие контакты между спецслужбами США и России.

О возможном уничтожении главаря запрещенной в России сети ИГ в результате удара ВКС по южному предместью Ракки объявило ранее российское Министерство обороны. Как уточнило военное ведомство России, этот удар был нанесен в ночь на 28 мая по командному пункту, где проводилось совещание предводителей ИГ, обсуждавших маршруты выхода боевиков из Ракки через так называемый южный коридор. "По информации, которая проверяется по различным каналам, на совещании присутствовал также лидер ИГИЛ (прежнее название ИГ - прим. ТАСС) Ибрагим Абу Бакр аль-Багдади, который в результате удара был уничтожен", - говорится в сообщении Минобороны России.