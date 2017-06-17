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СМИ: сотрудники Белого дома настаивают на расширении военных действий в Сирии

Международная панорама
17 июня, 3:21 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

Директор по разведке и старший директор СНБ по делам Ближнего Востока рассматривают наступательную операцию на юге САР как возможность противостоять Ирану и войскам, которые он поддерживает в регионе

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ВАШИНГТОН, 17 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Два сотрудника Совета национальной безопасности США при Белом доме (СНБ) высокого ранга настаивают на расширении военных действий в Сирии, против чего выступает Пентагон. Об этом сообщил в пятницу журнал Foreign Policy со ссылкой на свои источники в администрации США.

По их сведениям, директор по разведке СНБ Эзра Коэн-Ватник и старший директор СНБ по делам Ближнего Востока Дерек Харви настаивают на начале наступательной операции на юге Сирии и рассматривают этот шаг как возможность противостоять Ирану и войскам, которые он поддерживает в этом регионе. В последние недели американские военнослужащие, отмечает журнал, приняли ряд защитных мер против поддерживаемых Тегераном вооруженных формирований, воюющих за сирийского президента Башара Асада.

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По данным Foreign Policy, министр обороны США Джеймс Мэттис несколько раз отклонял предложения Коэн-Ватник и Харви. Он считает, что такой шаг может вовлечь Соединенные Штаты в опасную конфронтацию с Ираном. Такое столкновение, подчеркивает журнал, может спровоцировать ответные меры против американских войск, развернутых в Ираке и Сирии. При этом председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд и спецпредставитель президента США по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Бретт Макгурк высказываются за продолжение борьбы с экстремистами, особенно в Ракке.

Это уже не первый раз, когда Мэттис и Данфорд не находят общий язык с сотрудниками СНБ высокого ранга. Так, весной оба выступили против предложения сотрудников Белого дома отправить в Сирию значительный контингент американских войск для борьбы с ИГ и предложили положиться на местные арабские и курдские вооруженные формирования.

ВВС международной коалиции под эгидой США уже трижды (8 июня, 6 июня и 18 мая) подвергали бомбардировке армейские колонны шиитских сил, пытавшиеся приблизиться к пограничному пункту Эт-Танф, где находится база формирований вооруженной оппозиции, поддерживаемых США и их союзниками. Произошедший инцидент угрожает ростом напряженности между США и проправительственными силами, которые в течение месяца держатся вокруг Эт-Танфа. Ранее стало известно, что США перебросили из Иордании на базу в районе этого сирийского населенного пункта, в 18 км от иорданской границы, две установки РСЗО HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System).

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