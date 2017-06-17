СМИ: сотрудники Белого дома настаивают на расширении военных действий в Сирии

ВАШИНГТОН, 17 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Два сотрудника Совета национальной безопасности США при Белом доме (СНБ) высокого ранга настаивают на расширении военных действий в Сирии, против чего выступает Пентагон. Об этом сообщил в пятницу журнал Foreign Policy со ссылкой на свои источники в администрации США.

По их сведениям, директор по разведке СНБ Эзра Коэн-Ватник и старший директор СНБ по делам Ближнего Востока Дерек Харви настаивают на начале наступательной операции на юге Сирии и рассматривают этот шаг как возможность противостоять Ирану и войскам, которые он поддерживает в этом регионе. В последние недели американские военнослужащие, отмечает журнал, приняли ряд защитных мер против поддерживаемых Тегераном вооруженных формирований, воюющих за сирийского президента Башара Асада.

По данным Foreign Policy, министр обороны США Джеймс Мэттис несколько раз отклонял предложения Коэн-Ватник и Харви. Он считает, что такой шаг может вовлечь Соединенные Штаты в опасную конфронтацию с Ираном. Такое столкновение, подчеркивает журнал, может спровоцировать ответные меры против американских войск, развернутых в Ираке и Сирии. При этом председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд и спецпредставитель президента США по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Бретт Макгурк высказываются за продолжение борьбы с экстремистами, особенно в Ракке.

Это уже не первый раз, когда Мэттис и Данфорд не находят общий язык с сотрудниками СНБ высокого ранга. Так, весной оба выступили против предложения сотрудников Белого дома отправить в Сирию значительный контингент американских войск для борьбы с ИГ и предложили положиться на местные арабские и курдские вооруженные формирования.

ВВС международной коалиции под эгидой США уже трижды (8 июня, 6 июня и 18 мая) подвергали бомбардировке армейские колонны шиитских сил, пытавшиеся приблизиться к пограничному пункту Эт-Танф, где находится база формирований вооруженной оппозиции, поддерживаемых США и их союзниками. Произошедший инцидент угрожает ростом напряженности между США и проправительственными силами, которые в течение месяца держатся вокруг Эт-Танфа. Ранее стало известно, что США перебросили из Иордании на базу в районе этого сирийского населенного пункта, в 18 км от иорданской границы, две установки РСЗО HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System).