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Комиссия по гражданским правам США начала расследование в отношении администрации Трампа

Международная панорама
17 июня, 6:37 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

Отмечается, что расследование определит "степень, с которой статьи доходов и расходов бюджета, а также укомплектованность штата сотрудников позволяют работать учреждениям по гражданским правам"

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ВАШИНГТОН, 17 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Комиссия по гражданским правам США начала в пятницу двухлетнее расследование в отношении соблюдения прав человека в администрации президента Дональда Трампа. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы госучреждения.

"Комиссия единогласно одобрила масштабную двухлетнюю экспертизу в отношении соблюдения федерального законодательства о гражданских правах (в администрации Трампа), которая завершится в 2019 финансовом году (начинается 1 октября), - говорится в заявлении. - Комиссия полагает, что это расследование необходимо для выполнения нашей основной обязанности по контролю соблюдения федерального законодательства о гражданских правах в Соединенных Штатах".

Комиссия представляет собой надзорный орган, в который входят представители как республиканцев, так и демократов. Расследование определит "степень, с которой текущие статьи доходов и расходов бюджета, а также укомплектованность штата сотрудников позволяют работать учреждениям по гражданским правам" в администрации Трампа.

Представители надзорного органа выразили обеспокоенность по поводу того, что предлагаемое Белым домом сокращение бюджета этих американских учреждений "приведет к опасному сокращению уровня соблюдения гражданских прав по всей стране и подвергнет высокому риску дискриминации сообщества цветных, представителей сексуальных меньшинств, пожилых людей, инвалидов и других социально отчужденных групп". Речь идет об уменьшении финансирования учреждений по гражданским правам в министерствах образования, юстиции, труда, здравоохранения и социальных служб, а также в Агентстве по охране окружающей среды.

Комиссия также обеспокоена "заявлениями кабинета и сотрудников администрации высокого ранга". "На протяжении 60 лет Конгресс поручает Комиссии следить за соблюдением федерального законодательства о гражданских правах и рекомендовать необходимые изменения. Мы серьезно относимся к этому поручению, и мы надеемся представить отчет о наших выводах Конгрессу, президенту и американскому народу", - заключила председатель комиссии Кэтрин Лэймон.

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