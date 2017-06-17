В Египте 31 человек приговорен к смертной казни за причастность к убийству генпрокурора

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АИР, 17 июня. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. Уголовный суд Каира передал на рассмотрение верховного муфтия страны бумаги на смертную казнь 31 обвиняемого по делу об убийстве генерального прокурора Хишама Бараката два года назад. Об этом сообщило египетское телевидение.
Согласно действующей в Египте юридической практике, прежде чем будет вынесен окончательный смертный приговор, он должен пройти обязательную процедуру утверждения муфтием.
Дата обнародования окончательного вердикта назначена на 22 июля. Тогда же будут вынесены судебные решения по остальным подсудимым. Всего по делу проходили 67 человек.
Все они обвиняются в подготовке и реализации заговора с целью убийства генерального прокурора республики, незаконном хранении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
Хишам Баракат был убит летом 2015 года в результате подрыва его автомобиля.