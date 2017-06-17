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Десятки тысяч полицейских обеспечат порядок во время парламентских выборов во Франции

Международная панорама
17 июня, 12:17 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Арина Лебедева

По информации МВД Франции, террористическая угроза в Европе находится на высоком уровне

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ПАРИЖ, 17 июня. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Более 50 тыс. полицейских и около 7 тыс. военных обеспечат безопасность во Франции во втором туре выборов в Национальное собрание, который состоится в стране 18 июня. Об этом сообщает BFM TV со ссылкой на данные МВД Франции.

Голосование будет проходить в условиях действия режима чрезвычайного положения, которое было введено в стране после террористических атак в 2015 году. Как и во время первого тура парламентских выборов, у входов на избирательные участки, число которых превысит 67 тыс., будут дежурить сотрудники правоохранительных органов и частных охранных фирм. Они будут досматривать входящих при помощи металлоискателей.

Во французской столице на обеспечение правопорядка выделены более 12 тыс. полицейских. В заявлении префектуры парижской полиции отмечается, что "в связи с выборами в городе будут приняты особые меры безопасности".

По информации МВД Франции, террористическая угроза в Европе находится на высоком уровне.

Парламентские выборы

Национальное собрание - нижняя палата французского парламента - насчитывает 577 депутатов и избирается по мажоритарной системе в два тура сроком на пять лет.

По результатам первого тура, состоявшегося 11 июня, кандидаты "Республики на марше", выступающие в альянсе с центристами из "Демократического движения" министра юстиции Франсуа Байру, набрали в общей сложности 32,32% голосов. Второй результат у правоцентристской партии "Республиканцы" и их союзников. По данным МВД, вместе они набирают 21,56% или 4,87 млн голосов.

"Национальный фронт" Марин Ле Пен получил в целом по стране поддержку 13,2% избирателей. Вступившее с ним в альянс движение "Вставай, Франция" показало результат 1,17%. На двоих у них в общей сложности 3,25 млн голосов.

Леворадикалы из движения Жан-Люка Меланшона "Неподчинившаяся Франция" получили 11,02% или 2,49 млн голосов. Сотрудничающая с ними Французская коммунистическая партия набрала 2,72% или 615 тыс. голосов. Утратившая большинство бывшая правящая Социалистическая партия совместно с союзниками из Левой радикальной партии, других левых партий и "зелеными" набирают 13,81% или 3,11 млн голосов.

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