Сирийские ВВС нанесли удары по позициям террористов в 30 км к югу от Ракки

БЕЙРУТ, 17 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Сирийская армия и отряды ополченцев расширяют масштабы военной операции к югу от реки Евфрат. Как сообщило агентство SANA, правительственные войска освободили от террористов три поселка, расположенных рядом с шоссе Атрая - Расафа - Ракка.

Поддержку с воздуха наземным силам оказали сирийские ВВС, которые нанесли удары по базе экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в городе Расафа, в 30 км к югу от Ракки. Уничтожены также несколько моторизированных колонн боевиков, передвигавшихся вблизи населенных пунктов Бир Абу-Кубра, Нашма и Эль-Каррави.

По информации агентства, командование ВС САР поставило перед войсками задачу перекрыть пути снабжения между Раккой и форпостами ИГ в Сирийской пустыне. В рамках проведенной операции сирийские военнослужащие очистили от террористов 22 тыс. кв. км территории к югу от Евфрата.

За последние два дня армия вернула под контроль два нефтяных месторождения Эль-Хабари и Эс-Саура к юго-западу от Ракки (520 км от Дамаска).