Очередной раунд переговоров по Сирии намечен в Женеве на 10 июля

ЖЕНЕВА, 17 июня. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Начало очередного, седьмого по счету раунда межсирийских переговоров запланировано в Женеве на 10 июля. Об этом сообщили в женевском офисе спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.

"Спецпосланник хочет объявить о созыве седьмого раунда межсирийских переговоров в Женеве. Планируемая дата приезда приглашенных - 9 июля, с тем, чтобы раунд начался 10 июля", - говорится в сообщении.

Последующие раунды де Мистура намерен созвать в августе и сентябре.

В сообщении офиса эмиссара ООН подчеркивается, что приглашения будут направлены "в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН". Это дает основания полагать, что помимо делегации правительства Сирии на седьмой раунд будут приглашены делегации трех платформ оппозиции - "каирской", "московской" и "эр-риядской", и не будут приглашены "астанинская" и "хмеймимская" группы оппозиции, участвовавшие в переговорах в прошлом году.

Как пояснили в офисе де Мистуры, в ходе июльского раунда помимо переговоров по согласованной ранее повестке дня урегулирования планируется провести экспертные встречи в рамках консультативного процесса по конституционным и юридическим вопросам. Начало этим консультациям было положено, по инициативе де Мистуры, во время предыдущего раунда межсирийских переговоров в мае. "Спецпосланник призывает приглашенных к активной подготовке и ожидает, что они проведут интенсивные дискуссии в этом формате", - отмечается в сообщении.