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Очередной раунд переговоров по Сирии намечен в Женеве на 10 июля

Международная панорама
17 июня, 14:49 UTC+3 ЖЕНЕВА /Корр. ТАСС, Константин Прибытков

Шестой раунд межсирийских переговоров проходил в Женеве в мае

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ЖЕНЕВА, 17 июня. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Начало очередного, седьмого по счету раунда межсирийских переговоров запланировано в Женеве на 10 июля. Об этом сообщили  в женевском офисе спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.

"Спецпосланник хочет объявить о созыве седьмого раунда межсирийских переговоров в Женеве. Планируемая дата приезда приглашенных - 9 июля, с тем, чтобы раунд начался 10 июля", - говорится в сообщении.
Последующие раунды де Мистура намерен созвать в августе и сентябре.

В сообщении офиса эмиссара ООН подчеркивается, что приглашения будут направлены "в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН". Это дает основания полагать, что помимо делегации правительства Сирии на седьмой раунд будут приглашены делегации трех платформ оппозиции - "каирской", "московской" и "эр-риядской", и не будут приглашены "астанинская" и "хмеймимская" группы оппозиции, участвовавшие в переговорах в прошлом году.

Как пояснили в офисе де Мистуры, в ходе июльского раунда помимо переговоров по согласованной ранее повестке дня урегулирования планируется провести экспертные встречи в рамках консультативного процесса по конституционным и юридическим вопросам. Начало этим консультациям было положено, по инициативе де Мистуры, во время предыдущего раунда межсирийских переговоров в мае. "Спецпосланник призывает приглашенных к активной подготовке и ожидает, что они проведут интенсивные дискуссии в этом формате", - отмечается в сообщении. 

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