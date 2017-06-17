Трамп поблагодарил Японию за оказанную во время инцидента с эсминцем США помощь

ВАШИНГТОН, 17 июня. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп поблагодарил власти Японии за помощь, оказанную ими после столкновения американского эсминца Fitzgerald со следовавшим под флагом Филиппин контейнеровозом ACX Crystal.

"(Наши) мысли и молитвы о моряках с Fitzgerald и об их семьях. Спасибо нашим японским союзникам за помощь", - написал американский лидер на своей странице в Twitter.

Thoughts and prayers with the sailors of USS Fitzgerald and their families. Thank you to our Japanese allies for their assistance. https://t.co/d1l5ctjNyB — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 июня 2017 г.

Эсминец и контейнеровоз столкнулись в ночь на субботу примерно в 20 км от мыса Иродзаки на юге полуострова Идзу. Fitzgerald приписан к базе Йокосука, расположенной в 100 км от места столкновения. В результате ЧП семь членов экипажа американского эсминца пропали без вести, еще трое получили ранения. По словам официального представителя Тихоокеанского командования американских Вооруженных сил (ПАКОМ), один из пострадавших - командир корабля Fitzgerald Брайс Бенсон, он отправлен в госпиталь ВМС США в Йокосуке.

Как сообщают представители 7-го флота США, Fitzgerald уже вернулся в Йокосуку, поиски семи пропавших моряков продолжаются.

Эсминец ВМС США Fitzgerald, оснащенный системой слежения и наведения Aegis, принимал участие в прошедших недавно учениях в Японском море. Как отмечают СМИ, на его вооружении стоят крылатые ракеты типа "Томогавк".