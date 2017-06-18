Более 20 человек погибли в Йемене в результате авиаудара аравийской коалиции

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 24 мирных жителя стали жертвами бомбардировки ВВС коалиции во главе с Саудовской Аравией в провинции Саада на севере Йемена. Об этом сообщило в воскресенье агентство Saba.

По его информации, трагедия произошла в субботу вечером. Удар был нанесен по рынку Эль-Машнак в районе Шада, расположенном на границе с королевством. В результате атаки еще один человек получил ранение.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. По данным йеменского Центра по правам и развитию, с весны 2015 года в стране были убиты более 10 тысяч мирных жителей, в том числе почти 2,4 тысячи детей и около 2 тысяч женщин. За этот же период ранения получили 18,5 тысячи йеменцев.