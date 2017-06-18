Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.06:
$ 57.74
€ 64.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 20 человек погибли в Йемене в результате авиаудара аравийской коалиции

Международная панорама
18 июня, 11:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Удар был нанесен по рынку Эль-Машнак в районе Шада, расположенном на границе с королевством

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 24 мирных жителя стали жертвами бомбардировки ВВС коалиции во главе с Саудовской Аравией в провинции Саада на севере Йемена. Об этом сообщило в воскресенье агентство Saba.

По его информации, трагедия произошла в субботу вечером. Удар был нанесен по рынку Эль-Машнак в районе Шада, расположенном на границе с королевством. В результате атаки еще один человек получил ранение.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. По данным йеменского Центра по правам и развитию, с весны 2015 года в стране были убиты более 10 тысяч мирных жителей, в том числе почти 2,4 тысячи детей и около 2 тысяч женщин. За этот же период ранения получили 18,5 тысячи йеменцев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Военная операция в Йемене
Страны
Йемен
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Путин отвечает, Макрон голосует, Забивака спускается в метро
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
10
"Друг Гельмут": как канцлеру ФРГ удавалось найти общий язык со всеми лидерами России
15
"Канцлер единства": жизнь и карьера Гельмута Коля
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Рефери Уикс признался, что ошибся с досрочной остановкой боя Ковалев-Уорд
2
Реакция мировых СМИ на "Прямую линию с Владимиром Путиным"
3
Российский боксер Ковалев проиграл Уорду, не сумев взять реванш за спорное поражение
4
Обнаружены тела моряков, пропавших после инцидента с эсминцем ВМС США Fitzgerald
5
Трое полицейских пострадали в ДТП в Москве во время преследования нарушителя
6
"Марш равенства" ЛГБТ в Киеве собрал вдвое меньше участников, чем планировали организаторы
7
Удар ниже пояса: Сергей Ковалев проиграл Андре Уорду в бое-реванше
Темы дня
Загрузка...
Реклама