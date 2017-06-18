Глава МИД ФРГ: "мягкий" Brexit возможен при сохранении свободы передвижения рабочей силы

БЕРЛИН, 18 июня. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль считает возможным так называемый "мягкий" Brexit (выход Великобритании из ЕС) при условии сохранения Лондоном свободы перемещения рабочей силы. Об этом германский министр заявил в опубликованном в воскресенье интервью газете Welt am Sonntag.

"Возможно, сейчас появился шанс добиться так называемого "мягкого" Brexit. Это означает, что Великобритания останется частью внутреннего рынка ЕС", - сказал Габриэль. "Но, разумеется, это также означает сохранение свободы передвижения рабочей силы и признание (Лондоном) решений Европейского суда или, как минимум, общего суда, который будет состоять из представителей ЕС и Великобритании и который в принципе будет следовать решениям Европейского суда", - подчеркнул глава МИД ФРГ.

Габриэль обвинил британских консерваторов в том, что они перед референдумом о Brexit "играли на эмоциях" жителей Соединенного Королевства, "рассказывали не соответствующие действительности истории о Европе и оставили в неведении людей относительно последствий" выхода из ЕС. "Итогом стала сегодняшняя сложная, почти безвыходная, ситуация", - отметил министр, указав на то, что у нынешнего британского правительства нет ясной стратегии переговоров и поддерживающего большинства.

"Мы будем вести честные переговоры", - заверил, тем не менее, Габриэль.