СМИ: большинство британцев поддерживают проведение второго референдума по вопросу о Brexit

ЛОНДОН, 18 июня. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Большинство жителей Великобритании поддерживает идею проведения второго референдума по вопросу членства в Евросоюзе и выступает против планов правительства реализовать сценарий жесткого Brexit. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного социологической службой Survation, которые опубликовала газета Mail on Sunday.

Так, 53% респондентов считают, что в Соединенном Королевстве необходимо провести новый плебисцит по вопросу членства в ЕС после того, как станут известны условия соглашения с Брюсселем о Brexit. Соответственно 47% выступают против этой идеи.

Британцы не поддерживают тезис премьер-министра Терезы Мэй, суть которого заключается в том, что "отсутствие соглашения лучше, чем плохая сделка". Несогласны с главой правительства 65% опрошенных, в то время как 35% одобряют подобную позицию.

Отвечая на вопрос, должна ли Великобритания покинуть европейский таможенный союз в результате Brexit, 69% респондентов выступили против данного шага, при этом 31% высказался именно за такое развитие событий.

Первый раунд переговоров об условиях Brexit между Лондоном и Брюсселем начнется 19 июня. Референдум по вопросу членства Великобритании в ЕС прошел 23 июня прошлого года, победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Мэй 29 марта официально уведомила Брюссель о запуске процедуры Brexit, которая должна продлиться в течение двух лет и завершиться к марту 2019 года.