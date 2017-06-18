Главы МИД и МВД Австрии предлагают закрыть путь мигрантам в ЕС через Средиземное море

ВЕНА, 18 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Маршрут для беженцев из Африки и с Ближнего Востока через Средиземное море в Европу должен быть закрыть. Об этом заявили в воскресенье действующий председатель ОБСЕ, министр по делам Европы, интеграции и внешних сношений Австрии Себастьян Курц и министр внутренних дел Вольфганг Соботка. Канцлер Кристиан Керн не против данной идеи, но хочет видеть конкретное решение.

"Людей после спасения в Средиземном море нужно останавливать на внешней границе Европейского союза, оказывать помощь и отправлять обратно. Люди продолжат ехать к нам, пока существует система, которая позволяет им платить деньги нелегальным перевозчикам и попадать в Европу. Контрабандисты будут зарабатывать больше, а Европа будет перегружена", - цитирует Курца газета Kurier.

По его словам, худшим сценарием при этом будет рост числа беженцев, утонувших в море. "В 2015 году так погибли три тысячи человек, в 2016-м - свыше пяти тысяч, в этом году - уже более семи тысяч человек. В связи с этим я убежден, что такой системе нужно положить конец, - отметил министр. - Я хочу, чтобы правительство разработало единую позицию, и министр обороны и спорта Ханс Петер Доскоцил в этом вопросе согласен с моим мнением".

Глава МИД привел в пример закрытие балканского миграционного маршрута. "У меня возникло чувство дежавю: когда я закрывал балканский маршрут, мне тоже все говорили, что это невозможно и бесчеловечно, но через несколько недель стало ясно, что это правильный путь. Я вам гарантирую - такова будет миграционная политика ЕС", - сказал он.

Курц предлагает создать условия, при которых поток беженцев, отправляющихся на лодках из Ливии, иссякнет. Так, уже удалось значительно сократить число переселенцев, прибывающих из Египта. Транзитным пунктом при отправке мигрантов на родину должны стать такие острова, как Лампедуза, считает министр.

МВД поддерживает МИД

Соботка также заявил, что до тех пор, пока спасение в Средиземном море будет служить билетом в Европу, поток беженцев не спадет. "Во время закрытия балканского маршрута звучали мнения, что это невозможно. Сегодня же мы видим, что последовательная линия Себастьяна Курца возымела успех, и никто в Европе не ставит ее под сомнение. Нам надо разработать совместный подход в вопросе средиземноморского пути", - приводит слова Соботки пресс-служба МВД Австрии.

В то же время Керн называет данную позицию главы МИД бессмысленным популистским пустословием. "Я не против закрытия средиземноморского пути. Я хочу получить ответ, как это сделать, вот в чем заключается моя позиция. Нам не нужны заявления для СМИ, нам нужны конкретные решения вопроса", - полагает канцлер.

Западный балканский миграционный маршрут был закрыт в 2016 году, однако он по-прежнему остается лазейкой для желающих перебраться в ЕС из-за деятельности незаконных перевозчиков.