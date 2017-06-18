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Стоун: США демонизировали РФ до почти полной невозможности диалога

Международная панорама
18 июня, 22:08 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков

Говоря о своем фильме про Владимира Путина, режиссер подчеркнул, что хотел бы, чтобы американцы узнали о взглядах главы российского государства, "даже если они и не хотят слушать"

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НЬЮ-ЙОРК, 18 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Соединенные Штаты до такой степени демонизировали Россию, что из-за этого стало практически невозможно наладить с Москвой полноценный диалог. Такое мнение высказал в воскресенье американский режиссер Оливер Стоун, который ранее представил на телеканале Showtime свой документальный фильм о президенте РФ Владимире Путине.

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© Михаил Метцель/ТАСС

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"Мы демонизировали Россию до такой степени, при которой почти невозможно вести диалог", - заявил кинематографист в интервью телекомпании CNN. По мнению Стоуна, президент США Дональд Трамп сейчас "приперт к стенке" из-за расследования предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы. "Это просто позор, так как нам надо говорить" с Москвой, считает режиссер.

Говоря о своем фильме про Путина, Стоун заявил, что он прежде всего предоставил в нем российскому лидеру возможность высказать его точку зрения. "Я не могу изменить его взгляды, но я могу продемонстрировать их", - отметил режиссер.

По словам Стоуна, он хотел, чтобы американцы узнали о взглядах главы российского государства, "даже если они и не хотят слушать". "Я бы хотел увидеть какую-то разрядку напряженности или же понимание", - отметил также кинематографист, говоря про отношения между РФ и США.

Четырехсерийный документальный фильм Стоуна "Интервью с Путиным" (The Putin Interviews), созданный на основе более десятка интервью с президентом России, демонстрировался на американском кабельном канале "Шоутайм" с 12 по 15 июня.

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Фильм Оливера Стоуна "Интервью с Путиным"
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