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На конференции в Женеве КНДР подтвердила намерение запускать спутники в мирных целях

Международная панорама
19 июня, 7:20 UTC+3 ПХЕНЬЯН ПХЕНЬЯН 19, июня. /ТАСС

Представитель КНДР также призвал принять меры, чтобы "не допустить использования космического пространства в военных целях"

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ПХЕНЬЯН, 19 июня. /ТАСС/. Пхеньян будет "по-прежнему осуществлять программу исследования космического пространства в мирных целях, несмотря на противодействие враждебных сил". Об этом, как сообщает в понедельник газета Rodong Sinmun, заявил представитель КНДР, выступая на Конференции по разоружению в Женеве.

Он подчеркнул, что "США не удастся заставить Пхеньян отказаться от законного права на производство и запуски искусственных спутников земли". Он также призвал принять меры, чтобы "не допустить использования космического пространства в военных целях".

Представитель КНДР подверг критике Совет Безопасности ООН, который "одобрил сфабрикованные Соединенными Штатами и их союзниками резолюции об ужесточении санкций в отношении Пхеньяна в ответ на его ракетную программу". "КНДР решительно отвергает такие документы, принятые в нарушение всех общепринятых норм с целью лишить ее народ права на существование и развитие", отмечалось в выступлении.

Совет Безопасности ООН 2 марта прошлого года принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении КНДР после проведения там 6 января ядерного испытания и запуска 7 февраля ракеты-носителя с искусственным спутником Земли. Документ предусматривал запрет на экспорт Пхеньяном угля, железной руды, титана, ванадия, золота и других ценных металлов, а также эмбарго на поставки в КНДР авиационного и ракетного топлива.

МИД КНДР отверг резолюцию СБ ООН на основании того, что, как утверждают в Пхеньяне, ядерный тест "был осуществлен в целях самообороны" в ответ на враждебную политику США, а запуск спутника - "в интересах исследования космоса в мирных целях".

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