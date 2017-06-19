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Россия вошла в пятерку стран Европы по числу принятых в 2016 году беженцев

Международная панорама
19 июня, 8:44 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 19, июня. /ТАСС

По данным ООН, лидером в Европе в этом отношении является Турция

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ЖЕНЕВА, 19 июня. /ТАСС/. Россия в прошлом году приняла на своей территории почти 230 тыс. беженцев, заняв по этому показателю пятое место в Европе после Турции, Германии, Франции и Швеции. Об этом свидетельствует опубликованный в понедельник в Женеве доклад Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) "Глобальные тенденции: принудительное перемещение - 2016".

Согласно документу, на конец 2016 года в России находились 228 тыс. 990 человек, имеющих статус беженца. Лидером в Европе в этом отношении авторы доклада назвали Турцию, принявшую в конце прошлого года около 2,9 млн беженцев, в основном - из Сирии. Далее следуют Германия (669 тыс. 482 человек), Франция (304 тыс. 546), Швеция (230 тыс. 164) и Россия.

Турция является также мировым лидером по приему беженцев. На втором месте Пакистан (1,4 млн), на третьем - Ливан (более 1 млн). Далее следуют Иран (около 1 млн) и Уганда (около 1 млн). Как подчеркивается в исследовании, "развивающиеся регионы продолжают нести непропорционально большую долю обязанностей по приему беженцев". Девять из десяти государств, разместивших у себя больше всего беженцев, относятся к развивающимся странам. А три из них - Демократическая Республика Конго, Эфиопия и Уганда входят в группу наименее развитых государств.

В целом в мире в 2016 году зафиксировано 22,5 млн беженцев, что составляет рекордный показатель. За 12 месяцев их число увеличилось на 1,1 млн человек, или на 7%. С учетом беженцев, просителей убежища и внутренне перемещенных лиц, общее число вынужденно покинувших свои дома людей достигло к концу прошлого года в мире 65,6 млн человек, что на 0,3 млн больше, чем в 2015 году. Это число также является рекордным, указывает УВКБ.

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