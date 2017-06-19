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Джонсон: переговоры о Brexit должны касаться будущего, а не текущих проблем

Международная панорама
19 июня, 11:06 UTC+3 ЛЮКСЕМБУРГ ЛЮКСЕМБУРГ 19, июня. /ТАСС

Переговоры о выходе Великобритании из Евросоюза начинаются 19 июня

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ЛЮКСЕМБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Переговоры о выходе Великобритании из ЕС, которые начинаются 19 июня в Брюсселе, должны касаться будущего, а не текущих, в том числе финансовых, проблем. Об этом заявил в понедельник глава МИД Великобритании Борис Джонсон по прибытии в Люксембург на встречу министров иностранных дел Евросоюза.

"Сегодня начинаются переговоры по Brexit. Они должны быть нацелены на перспективу, в будущее, а не зациклены на текущих финансовых проблемах", - сказал Джонсон.

В свою очередь глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс отметил, что на этих переговорах страны ЕС "ожидают услышать четкую позицию Великобритании по ключевым вопросам Brexit, в первую очередь по соблюдению после Brexit всех прав британцев, живущих в странах ЕС, и прав граждан государств ЕС, живущих в Великобритании".

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