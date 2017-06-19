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Макрон прибыл на открытие авиасалона в Ле-Бурже на военно-транспортном самолете

Международная панорама
19 июня, 11:44 UTC+3 ЛЕ-БУРЖЕ ЛЕ-БУРЖЕ 19, июня. /ТАСС

Вместе с президентом Франции в Ле-Бурже прилетели министр Вооруженных сил Франции Сильви Гулар и министр транспорта Элизабет Борн

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ЛЕ-БУРЖЕ, 19 июня. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон официально открыл в понедельник аэрокосмический салон в Ле-Бурже. На церемонию открытия глава республики прибыл на военно-транспортном самолете Airbus A400M.

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© Марина Лысцева/ТАСС

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Вместе с президентом в Ле-Бурже прилетели министр Вооруженных сил Франции Сильви Гулар и министр транспорта Элизабет Борн. После встречи президента и министров последовал авиапарад с участием пилотажной группы Patrouille de France. После этого Макрон должен совершить обход выставки. В программе визита - посещение десятка стендов французских и иностранных участников.

После осмотра экспозиции президент проведет закрытый для прессы обед с представителями малых и средних французских предприятий, работающих в аэрокосмической отрасли. Тема встречи - инновации, коллективная работа и подготовка кадров к "профессиям завтрашнего дня".

Сразу после визита на Ле-Бурже Макрон должен вернуться в Париж для переговоров с премьер-министром Франции Эдуаром Филиппом по итогам состоявшихся в воскресенье выборов в Национальное собрание - нижнюю палату парламента республики. Как ожидается, глава правительства представит президенту прошение об отставке и сразу займется формированием нового кабинета министров с учетом результатов выборов, на которых пропрезидентское движение "Республика на марше" получило абсолютное парламентское большинство.

Салон в Ле-Бурже

Международный аэрокосмический салон в Ле-Бурже является одной из крупнейших отраслевых выставок в мире и проводится в этом году в 52-й раз. В общей сложности участие в аэрокосмическом салоне в этом году принимают более 2370 экспонентов из 47 стран, развернуты 27 национальных павильонов, в том числе российский.

В летной программе авиасалона примут участие 33 самолета. В статической экспозиции представлены 117 летательных аппаратов, в том числе 99 самолетов, 16 вертолетов и два беспилотника (беспилотные аппараты также будут экспонироваться на стендах отдельных компаний).

Общая площадь салона составляет 324 тыс. кв. м, что соответствует площади 46 футбольных полей. По оценкам организаторов, в деловые дни выставку посетят 150 тыс. человек, в открытые - еще 200 тыс. Салон завершит работу 25 июня.

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"Ле-Бурже-2017" Авиакосмический салон в Ле-Бурже
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