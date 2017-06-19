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Саакашвили закидали яйцами во время выступления в Кривом Роге

Международная панорама
19 июня, 12:41 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 19, июня. /ТАСС

Напавшего на бывшего одесского губернатора задержали и доставили в отделение полиции

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Михаил Саакашвили

Михаил Саакашвили

© REUTERS/Gleb Garanich

КИЕВ, 19 июня. /ТАСС/. Экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили закидали яйцами и облили зеленкой во время его выступления перед жителям украинского города Кривой Рог. Об этом в понедельник сообщил местный сайт "Днепр.24".

"18 июня Михаил (Саакашвили) побывал в городе Кривой Рог. После возложения цветов к памятнику воинам АТО (так в Киеве называют силовую операцию в Донбассе - прим. ТАСС), Саакашвили обратился к жителям города с речью. Пламенную речь прервал обстрел яйцами и зеленкой", - говорится в сообщении.

Как отмечает издание, напавшего на бывшего одесского губернатора хулигана сразу же задержали и доставили в отделение полиции.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в начале ноября 2016 года заявил, что покидает пост губернатора Одесской области, выступив с резкой критикой украинской власти и обвинениями руководства страны в коррупции.

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