Саакашвили закидали яйцами во время выступления в Кривом Роге

Гилерме: сборной России по футболу важно будет хотя бы сыграть вничью с португальцамиСпорт 19 июня, 12:47
Саакашвили закидали яйцами во время выступления в Кривом РогеМеждународная панорама 19 июня, 12:41
Перевозки пассажиров в сообщении РФ со странами дальнего зарубежья выросли на 20%Транспорт 19 июня, 12:41
Директор Атлетической комиссии Невады: рефери боя Ковалев - Уорд действовал по правиламСпорт 19 июня, 12:29
Эксперт: ученые считают Арктику "белым пятном" на археологической карте мираНаука 19 июня, 12:25
"Нацимбио" поставила вакцину от клещевого энцефалита армии Восточного военного округаНовости партнеров 19 июня, 12:25
Global Ports в январе-мае лидирует среди холдингов РФ по контейнерооборотуТранспорт 19 июня, 12:19
Экскурсии по московскому метро и МЦК организованы для иностранных болельщиковСпорт 19 июня, 12:17
Законопроект Рады о реинтеграции Донбасса предусматривает наделение его особым статусомМеждународная панорама 19 июня, 12:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 19 июня. /ТАСС/. Экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили закидали яйцами и облили зеленкой во время его выступления перед жителям украинского города Кривой Рог. Об этом в понедельник сообщил местный сайт "Днепр.24".
"18 июня Михаил (Саакашвили) побывал в городе Кривой Рог. После возложения цветов к памятнику воинам АТО (так в Киеве называют силовую операцию в Донбассе - прим. ТАСС), Саакашвили обратился к жителям города с речью. Пламенную речь прервал обстрел яйцами и зеленкой", - говорится в сообщении.
Как отмечает издание, напавшего на бывшего одесского губернатора хулигана сразу же задержали и доставили в отделение полиции.
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в начале ноября 2016 года заявил, что покидает пост губернатора Одесской области, выступив с резкой критикой украинской власти и обвинениями руководства страны в коррупции.